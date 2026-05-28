聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱美伊談判進展順利 目前不考慮放寬對伊朗制裁

中央社／ 華盛頓27日專電

美伊談判前景未明之際，美國總統川普今天在內閣會議上表示，談判進展順利，但目前不考慮放寬對伊朗的制裁，也不排除再對伊朗動武的可能性。美國國務卿盧比歐則說，接下來幾個小時到幾天內可看出談判是否能有進展。

美國與伊朗針對終結中東戰事的談判接近關鍵時刻，但相關消息不一。川普（Donald Trump）今天在白宮舉行內閣會議並接受媒體提問；被問及目前和伊朗談判的情況，他表示，「我認為我們進展非常順利，他們開始向我們提供那些他們必須交出的東西」。

川普說，如果伊朗照做，那很好，但如果他們不肯，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「就會去徹底解決他們」。

至於是否會放心讓俄羅斯或中國拿走伊朗的濃縮鈾庫存，川普表示，「不，我不會感到放心」。

對於媒體問及，美國是否正考慮放寬對伊朗的制裁，允許其將原油銷往市場？川普回應說，目前沒有談到放寬任何制裁或提供資金的部分，「我們掌控著他們（伊朗）聲稱屬於他們的資金… 當他們表現得當、做正確的事時，我們才會把錢交給他們，但目前我們不會這麼做」。

同時，川普強調，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將對所有人開放，「它是國際水域，沒有人可以控制它」，這是正在談判中的一部分。美國將會監控荷莫茲海峽的情況。

針對美伊談判，盧比歐（Marco Rubio）今天也在內閣會議上表示，川普總統的首選是透過談判解決問題，並看看能否達成協議。盧比歐認為目前已取得一些進展，「接下來幾個小時到幾天內，我們就能看出是否能有進展」。

盧比歐也重申美國的底線，伊朗絕對不能擁有核武。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。

伊朗 川普 中東 以色列 美國

延伸閱讀

中東戰爭第86天／川普稱美方不急與伊朗達協議 最新發展一次看

川普尋求與伊朗達協議 黨內人士憂對德黑蘭讓步過多

川普：伊朗濃縮鈾需運至美或在其他可接受地點銷毀

伊朗協議還沒談成 川普著眼以阿和解一步到位

相關新聞

不同意阿曼介入控制荷莫茲海峽 川普警告「炸毀他們」

美伊停火至今尚未達成和平協議，美國總統川普27日警告中東國家阿曼（Oman）不要干涉荷莫茲海峽，否則將遭到轟炸；川普27日也表示，他不放心中國或俄羅斯取得伊朗的濃縮鈾。

中國或俄國取得伊朗的濃縮鈾 川普：我不放心

美伊衝突尚未達成和平協議，美方持續表示伊朗不能擁有核子武器，同時要求取得伊朗的濃縮鈾，美國總統川普27日表示，他不放心讓中國或俄羅斯保管伊朗的濃縮鈾。

白宮：伊朗媒體披露的美伊協議草案 完全是捏造

伊朗媒體27日稍早傳出已獲得一份與美國的非正式初步框架草案，但白宮稍後發文表示，「任何人都不應該相信伊朗官方媒體發布的內容」。

美伊協商期間放風聲？伊朗情報部：美、以仍未放棄推翻德黑蘭政權

伊朗情報部今天表示，美國與以色列的目標仍是顛覆伊朗政權並分裂這個國家

再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國...

空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替

隸屬哈瑪斯當局、負責救援工作的加薩民防機構表示，以色列空襲加薩市（Gaza City）西部黎瑪（Rimal）地區，至少造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。