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中國或俄國取得伊朗的濃縮鈾 川普：我不放心

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普總統27日在白宮舉行內閣會議。（路透）
川普總統27日在白宮舉行內閣會議。（路透）

美伊衝突尚未達成和平協議，美方持續表示伊朗不能擁有核子武器，同時要求取得伊朗的濃縮鈾，美國總統川普27日表示，他不放心讓中國或俄羅斯保管伊朗的濃縮鈾。

根據「以色列時報」（The Times of Israel）報導，俄國總統普亭訪問中國時，與中國國家主席習近平談及美伊衝突，普亭提議轉移並儲存伊朗的濃縮鈾至俄國；另外，以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）日前報導指出，伊朗可能考慮將6成的濃縮鈾轉移至中國。

對此，北京方面並未拒絕這項提議。中國外交部發言人毛寧日前主持例行記者會。彭博社記者提問，伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國，以及中方是否願意接收？

毛寧回答說，「自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。我們將繼續秉持習近平主席四點主張的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧繼續發揮積極作用。」

川普27日舉行內閣會議，被問及他是否能接受中國或俄國接收並儲存伊朗的濃縮鈾，川普回答說，他不放心這麼做，指這樣不會讓他感到放心。

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