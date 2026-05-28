快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

陸助化解僵局 提綜合斡旋模式

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅，提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。 中新社
在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅，提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。 中新社

中國大陸現正擔任聯合國安理會輪值主席，在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅表示，中方支持巴基斯坦等國的斡旋，也支持美伊各自作出的努力，希望當事方堅定停火止戰。王毅還提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。

據大陸外交部官網，王毅當地時間廿六日主持聯合國安理會高級別會議，他指出，任何繞開安理會授權的單邊軍事行動都不可接受，任何超出安理會決議範疇的單邊制裁都不具合法性。大陸支持探討建立聯合國、區域組織、利益攸關方、專業機構共同參與的「綜合斡旋模式」。

會後王毅就大陸推動化解當前伊朗局勢僵局回應媒體稱，大陸一直在為化解當前衝突而努力。「我們與主要當事方、重要的地區和國際夥伴保持著溝通協調」。他強調，中東地區各國的主權、安全和領土完整必須得到尊重，平民和非軍事目標必須得到保護，航道安全以及能源基礎設施必須得到保障，核不擴散體系的規定必須得到履行。

王毅指，當前局勢的關鍵是美伊談判。大陸支持巴基斯坦等國的積極斡旋，也支持美伊各自作出的努力，希望當事方堅定停火止戰，盡快讓和平重回中東大地。

王毅當天至少會見了九國外長及將在今年底卸任的聯合國秘書長古特瑞斯。對於下一任秘書長，王毅指出北京認為至少要符合幾個硬指標，包含堅定捍衛聯合國憲章的宗旨和原則、具備豐富的政治外交經驗和綜合協調能力，以及在重大問題上能主持公道，尤其是重視發展中國家利益和訴求；及能夠把握好聯合國改革方向，推動聯合國工作提質增效。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

回應伊朗危機 陸外長王毅：希望當事方堅定停火止戰

談伊朗情勢 中國外長王毅重申習4點主張

習近平會巴基斯坦總理 讚斡旋中東「有擔當」

關鍵調人巴基斯坦總理 將會習共談美伊？

相關新聞

和平草案…伊朗開放海峽 換美軍撤離

ＣＮＮ引述伊朗國營電視台廿七日報導，伊朗與美國談判中的諒解備忘錄，將要求美軍撤離伊朗周邊地區並解除伊朗港口封鎖，伊朗則承諾一個月內讓通過荷莫茲海峽的商船數量恢復至戰前水準。

太相信科技優勢 學者：美陷短期戰爭謬誤

英國倫敦國王學院戰爭研究所榮休教授佛里德曼（Lawrence Freedman）廿七日在「外交事務」發表專文指出，美國總統川普多年來一直抨擊前任政府讓美國陷入中東「永恆戰爭」，如今他攻打伊朗顯然犯下「短期戰爭謬誤」，讓美國又陷入難以收場的衝突。

美伊臨時和平協議草案曝光 荷莫茲一個月內恢復通航

據伊朗國家電視台27日報導，一份美伊臨時和平協議的非正式草案顯示，在協議最終敲定後一個月內，荷莫茲海峽的通航可恢復正常。

不同意阿曼介入控制荷莫茲海峽 川普警告「炸毀他們」

美伊停火至今尚未達成和平協議，美國總統川普27日警告中東國家阿曼（Oman）不要干涉荷莫茲海峽，否則將遭到轟炸；川普27日也表示，他不放心中國或俄羅斯取得伊朗的濃縮鈾。

中國或俄國取得伊朗的濃縮鈾 川普：我不放心

美伊衝突尚未達成和平協議，美方持續表示伊朗不能擁有核子武器，同時要求取得伊朗的濃縮鈾，美國總統川普27日表示，他不放心讓中國或俄羅斯保管伊朗的濃縮鈾。

陸助化解僵局 提綜合斡旋模式

中國大陸現正擔任聯合國安理會輪值主席，在一場安理會高級別會議後，針對中東局勢，大陸外長王毅表示，中方支持巴基斯坦等國的斡旋，也支持美伊各自作出的努力，希望當事方堅定停火止戰。王毅還提出探討建立「綜合斡旋模式」構想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。