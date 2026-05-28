美伊臨時和平協議草案曝光 荷莫茲一個月內恢復通航

據伊朗國家電視台27日報導，一份美伊臨時和平協議的非正式草案顯示，在協議最終敲定後一個月內，荷莫茲海峽的通航可恢復正常。

報導指出，德黑蘭已獲得一份與美國簽署MOU的非正式初步框架草案，內容包括伊朗將在一個月內將荷莫茲海峽的商業航運，恢復至美伊戰前水平，而美國將從伊朗周邊地區撤出軍事力量，並解除海上封鎖。

目前不清楚所報導的這份草案形成於何時，也不清楚美國是否已同意其中條款。白宮未立即回應彭博尋求置評的請求。

不過受該報導影響，國際油價跌幅應聲擴大，布蘭特原油7月期貨一度跌逾5%，跌破每桶95美元關卡，至94.16美元。隨著市場日益樂觀認為美伊將達成協議，布蘭特原油本周累計跌幅已超過6%。西德州原油7月期貨盤中更曾暴跌6.5%，至每桶87.7美元。

彭博資訊報導，這份所謂的草案還表示，伊朗和阿曼將建立一套機制，監督荷莫茲海峽的航運。這點始終是阻礙雙方達成和平協議的最具爭議問題之一，因為美國認為船隻必須獲准自由通行。最近幾周，阿曼未就伊朗方面稱兩國正在就海峽管理問題進行磋商一事發表任何評論。

伊朗最高國家安全委員會副秘書長巴格瑞卡尼27日在俄羅斯出席一場安全論壇時表示：「與美國方面的間接接觸仍在繼續。在所有問題都達成一致之前，我們認為什麼都沒有談妥。」

巴格瑞卡尼說：「毫無疑問，通過荷莫茲海峽的條件及程序，將不會與以前相同，將引入一套完全不同的程序。伊朗和阿曼正舉行談判，以確定一套荷莫茲海峽通航的新機制。」

伊朗和美國正就把停火延長約兩個月，以及重新開放荷莫茲海峽進行談判。兩國都表示，雙方談判正取得進展。美國國務卿魯比歐26日表示，還需要幾天時間才能達成協議。

一直到美東25日晚間，情勢仍然緊張。美軍當日攻擊伊朗南部，中央司令部證實對伊朗南部執行「自衛打擊」，摧毀兩艘試圖在荷莫茲海峽布設水雷的伊斯蘭革命衛隊船隻，並打擊位於阿巴斯港附近的地對空飛彈基地。