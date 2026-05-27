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白宮：伊朗媒體披露的美伊協議草案 完全是捏造

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗媒體27日稍早傳出已獲得一份與美國的非正式初步框架草案，但白宮稍後發文表示，「任何人都不應該相信伊朗官方媒體發布的內容」。

獲得一份與美國簽署MOU的非正式初步框架草案，內容包括伊朗將在一個月內將荷莫茲海峽的商業航運，恢復至美伊戰前水平，而美國將從伊朗周邊地區撤出軍事力量，並解除海上封鎖。 

白宮的Rapid Response帳號在X平台發文上指出，伊朗所謂的臨時和平協議非正式草案「完全捏造」，「不屬實」。

國際油價跌幅應聲收斂，美股漲幅也收斂，標普500和那斯達克綜合指數甚至翻黑。

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