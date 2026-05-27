美伊協商期間放風聲？伊朗情報部：美、以仍未放棄推翻德黑蘭政權

伊朗情報部今天表示，美國與以色列的目標仍是顛覆伊朗政權並分裂這個國家。

伊朗媒體刊載的情報部聲明指出：「敵人正在透過其他手段，尋求推翻（伊朗）政權並分裂國家。這個目標在近期戰爭爆發之初便已公開宣示，但未能透過軍事攻擊達成。」

這項聲明發布之際，正值德黑蘭與華府持續協商，尋求達成協議，以結束2月28日爆發、波及整個中東的戰爭。

伊朗情報部表示，根據當局掌握的情報，美國和以色列將試圖「加強經濟施壓」，並在國內宗教與族群間製造分裂，同時策劃破壞活動與其他「恐怖行動」。

聲明補充說，相關行動將涉及大規模「走私各類武器、彈藥與非法通訊設備，尤其是可透過衛星連接網際網路的星鏈（Starlink）設備」。

數十年來，伊朗與以色列持續進行檯面下的影子戰爭，其中包括破壞伊朗核設施及暗殺科學家等行動。

去年6月那場為期12天的戰爭，是這對長年宿敵首次爆發持續性的直接衝突；在此之前，雙方雖曾於2024年零星交互發動報復性攻擊，但始終未升高為公開戰爭。

伊朗政府拒絕承認以色列的主權與合法性，自1980年以來，伊朗與美國也無正式外交關係。