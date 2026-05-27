快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國重啟戰爭，但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。歐新社
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國重啟戰爭，但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。歐新社

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國重啟戰爭，但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）接受塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）訪問時表示：「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低。」

他還說，「武裝部隊全副武裝嚴陣以待」，「不要懷疑，我們會把從查巴哈（Chabahar）到馬夏（Mahshahr）這一整片區域，變成入侵者的葬身之地」。

這兩地分別位於伊朗南部海岸線的東西兩端。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

中東戰爭第88天》伊朗控美違反停火協議 最新發展一次看

中東戰爭第87天》美軍空襲伊朗飛彈陣地 最新發展一次看

伊朗：與美國在許多議題取得共識 但不會很快達成協議

相關新聞

川普對伊豪賭喚起過去陰影…為何難以抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

英國倫敦國王學院戰爭研究所榮休教授佛里德曼（Lawrence Freedman）27日在《外交事務》發表專文指出，美國總統川普多年來一直抨擊前任政府讓美國陷入中東的「永恆戰爭」，但如今他對伊朗發動的戰爭卻讓華府陷入另一場難以抽身的衝突。

再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國...

空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替

隸屬哈瑪斯當局、負責救援工作的加薩民防機構表示，以色列空襲加薩市（Gaza City）西部黎瑪（Rimal）地區，至少造...

前任才遭擊斃…以色列軍方聲稱擊斃哈瑪斯新軍事首領 哈瑪斯尚未證實

以色列今天表示，哈瑪斯（Hamas）新軍事首領在加薩遭擊斃，距離其前任遭擊斃僅數日。與此同時，以色列升高在加薩的軍事壓力...

解凍換停戰？伊朗要求美釋出240億資金 矢言報復違反停火行為

伊朗25日要求美國釋出240億美元凍結資金以換取停戰，並在卡達會談中提出具體支付方案。稍早美軍對伊朗南部發動多波空襲，打擊飛彈發射場與布雷快艇。伊朗26日宣稱擊落美軍無人機並逼退F-35戰機，警告將果斷報復任何違反停火行為。

美伊談判變慢 卡在兩問題

美伊上周末傳出接近達成停戰協議，但美國媒體引述消息來源指出，談判進程至25日放緩，主要是雙方在伊朗核計畫與德黑蘭金融紓困安排上，陷入拉鋸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。