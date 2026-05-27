再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國重啟戰爭，但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。

法新社報導，伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）接受塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）訪問時表示：「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低。」

他還說，「武裝部隊全副武裝嚴陣以待」，「不要懷疑，我們會把從查巴哈（Chabahar）到馬夏（Mahshahr）這一整片區域，變成入侵者的葬身之地」。

這兩地分別位於伊朗南部海岸線的東西兩端。