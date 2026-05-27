聽新聞
0:00 / 0:00
再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國重啟戰爭，但他同時警告，伊朗準備好應對任何攻擊。
法新社報導，伊斯蘭革命衛隊海軍政治部副主任艾克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）接受塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）訪問時表示：「由於敵人軟弱，戰爭的可能性低。」
他還說，「武裝部隊全副武裝嚴陣以待」，「不要懷疑，我們會把從查巴哈（Chabahar）到馬夏（Mahshahr）這一整片區域，變成入侵者的葬身之地」。
這兩地分別位於伊朗南部海岸線的東西兩端。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。