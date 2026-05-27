空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替

英國倫敦國王學院戰爭研究所榮休教授佛里德曼（Lawrence Freedman）27日在《外交事務》發表專文指出，美國總統川普多年來一直抨擊前任政府讓美國陷入中東的「永恆戰爭」，但如今他對伊朗發動的戰爭卻讓華府陷入另一場難以抽身的衝突。

2026-05-27 16:26