快訊

北市最新民調曝 蔣萬安大贏沈伯洋28個百分點…年輕人支持度也完勝

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

聽新聞
0:00 / 0:00

空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

隸屬哈瑪斯當局、負責救援工作的加薩民防機構表示，以色列空襲加薩市（Gaza City）西部黎瑪（Rimal）地區，至少造成3人死亡，20人受傷。

以色列今天表示，這次空襲鎖定的對象是伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝派別新任領袖奧德（Mohammed Odeh），其前任數天前在類似攻擊中身亡。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）發布聯合聲明指出：「以色列國防軍（IDF）剛剛對加薩發動空襲，鎖定哈瑪斯恐怖組織軍事派別的新指揮官、10月7日屠殺事件主謀之一奧德。」

哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）首領哈達德（Ezzedine Al-Haddad）5月稍早在加薩遭遇空襲身亡後，奧德接掌卡薩姆旅與加薩地區領導職務。

根據聲明：「奧德在10月7日大屠殺期間擔任哈瑪斯情報部門主管，並於大約一週前獲任命接替哈達德職務。」

聲明還說，奧德必須對多名以色列平民及以色列國防軍將士遭殺害、綁架和受傷負責。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列南部發動攻擊並引爆以哈戰爭，內唐亞胡矢言鎖定並殲滅策劃這場攻擊的幕後主使。根據以色列官方統計，這場攻擊共造成1221人死亡。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東戰爭第87天》美軍空襲伊朗飛彈陣地 最新發展一次看

新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

以色列部長PO影片羞辱加薩救援者 遭法禁止入境

伊朗官員談最高領袖穆吉塔巴傷勢 稱只有表面傷口

相關新聞

川普對伊豪賭喚起過去陰影…為何難以抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

英國倫敦國王學院戰爭研究所榮休教授佛里德曼（Lawrence Freedman）27日在《外交事務》發表專文指出，美國總統川普多年來一直抨擊前任政府讓美國陷入中東的「永恆戰爭」，但如今他對伊朗發動的戰爭卻讓華府陷入另一場難以抽身的衝突。

再與美國駁火？伊朗革命衛隊官員直言「可能性低」：因為敵人軟弱

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名官員今天表示，不太可能與美國...

空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替

隸屬哈瑪斯當局、負責救援工作的加薩民防機構表示，以色列空襲加薩市（Gaza City）西部黎瑪（Rimal）地區，至少造...

前任才遭擊斃…以色列軍方聲稱擊斃哈瑪斯新軍事首領 哈瑪斯尚未證實

以色列今天表示，哈瑪斯（Hamas）新軍事首領在加薩遭擊斃，距離其前任遭擊斃僅數日。與此同時，以色列升高在加薩的軍事壓力...

解凍換停戰？伊朗要求美釋出240億資金 矢言報復違反停火行為

伊朗25日要求美國釋出240億美元凍結資金以換取停戰，並在卡達會談中提出具體支付方案。稍早美軍對伊朗南部發動多波空襲，打擊飛彈發射場與布雷快艇。伊朗26日宣稱擊落美軍無人機並逼退F-35戰機，警告將果斷報復任何違反停火行為。

美伊談判變慢 卡在兩問題

美伊上周末傳出接近達成停戰協議，但美國媒體引述消息來源指出，談判進程至25日放緩，主要是雙方在伊朗核計畫與德黑蘭金融紓困安排上，陷入拉鋸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。