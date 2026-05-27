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空襲加薩釀3死20傷…以色列認「鎖定哈瑪斯新武裝領袖」 一周前才任命接替
隸屬哈瑪斯當局、負責救援工作的加薩民防機構表示，以色列空襲加薩市（Gaza City）西部黎瑪（Rimal）地區，至少造成3人死亡，20人受傷。
以色列今天表示，這次空襲鎖定的對象是伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝派別新任領袖奧德（Mohammed Odeh），其前任數天前在類似攻擊中身亡。
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）發布聯合聲明指出：「以色列國防軍（IDF）剛剛對加薩發動空襲，鎖定哈瑪斯恐怖組織軍事派別的新指揮官、10月7日屠殺事件主謀之一奧德。」
哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）首領哈達德（Ezzedine Al-Haddad）5月稍早在加薩遭遇空襲身亡後，奧德接掌卡薩姆旅與加薩地區領導職務。
根據聲明：「奧德在10月7日大屠殺期間擔任哈瑪斯情報部門主管，並於大約一週前獲任命接替哈達德職務。」
聲明還說，奧德必須對多名以色列平民及以色列國防軍將士遭殺害、綁架和受傷負責。
哈瑪斯2023年10月7日對以色列南部發動攻擊並引爆以哈戰爭，內唐亞胡矢言鎖定並殲滅策劃這場攻擊的幕後主使。根據以色列官方統計，這場攻擊共造成1221人死亡。
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