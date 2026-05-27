前任才遭擊斃…以色列軍方聲稱擊斃哈瑪斯新軍事首領 哈瑪斯尚未證實

以色列今天表示，哈瑪斯（Hamas）新軍事首領在加薩遭擊斃，距離其前任遭擊斃僅數日。與此同時，以色列升高在加薩的軍事壓力，並擴大在黎巴嫩的軍事行動。

路透社報導，以色列軍方今天表示，哈瑪斯武裝支翼新首領奧德（Mohammad Odeh）昨天在加薩的一場軍事行動中遭擊斃。

奧德的一位親屬向路透社證實他的死訊，並表示葬禮將在加薩市的午後祈禱後舉行。哈瑪斯尚未發表官方聲明，但其家族發表的一份聲明指出，他與妻子和兒子一同遇難。

加薩衛生官員表示，以色列空襲摧毀加薩市黎瑪區（Rimal）一棟公寓大樓的高樓層，造成至少6人死亡，其中包括1名女性，以及20多人受傷。救援人員目前仍在現場搜尋可能受困的傷亡人員。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，哈瑪斯2023年10月7日跨境襲擊以色列時，奧德擔任哈瑪斯情報部門負責人。而在哈瑪斯軍事首領哈達德（Izz al-Din al-Haddad）15日遭以色列軍方擊斃後，奧德獲任命為新首領。

近哈瑪斯的消息人士並未證實奧德獲任命為新軍事首領，但坦承他被視為哈達德的可能繼任者，因為他是哈瑪斯的軍事情報負責人，並且可能是武裝支翼領導委員會中唯一倖存的成員。

在這次加薩空襲行動數小時前，以色列宣布擴大在黎巴嫩的地面行動。以色列自今年2月底與美國聯合對伊朗發動襲擊以來，在黎巴嫩與伊朗扶植的真主黨（Hezbollah）民兵持續交戰。此外，以色列也正加強在約旦河西岸的軍事活動。