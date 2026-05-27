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中東戰爭第88天》伊朗控美違反停火協議 最新發展一次看

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
伊朗外交部指控美國違反停火協議。圖為Pakistan Army士兵於通往伊斯蘭馬巴德「紅區」的街道戒備，當局同步加強安全措施。 法新社
伊朗外交部指控美國違反停火協議。圖為Pakistan Army士兵於通往伊斯蘭馬巴德「紅區」的街道戒備，當局同步加強安全措施。 法新社

美國以色列聯手攻打伊朗進入第88天，伊朗外交部指控美國違反停火協議，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱擊落一架美國MQ-9無人機，並朝其他進入伊朗領空的飛機開火。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

白宮官員稍早表示，美國總統川普預計明天在總統度假地點大衛營（Camp David）召開內閣會議。美國媒體報導，伊朗議題將成為會議重點。

不過川普之後在社群媒體發文說，由於明天可能天候不佳，原定在大衛營舉行的內閣會議將改在白宮舉行。

以色列方面，以色列軍方今天對黎巴嫩南部和東部至少50個城鎮和村莊發布疏散警告，包括納巴蒂葉市（Nabatieh）。

法新社報導，隨著以色列的軍事行動進一步深入黎巴嫩南部，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天表示麾下戰士與試圖挺進一座可俯瞰納巴蒂葉市城鎮的以軍交火。

●伊朗動向

伊朗外交部今天指控美國過去48小時違反停火協議，空襲伊朗南部沿海霍爾木茲甘省（Hormozgan）。伊朗媒體報導，霍爾木茲甘省今天凌晨傳出爆炸聲響。

美軍昨天再度對伊朗南部發動空襲，鎖定飛彈發射陣地與布雷艇。

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天聲稱擊落一架美國MQ-9無人機，並朝其他進入伊朗領空的飛機開火。伊朗伊斯蘭革命衛隊也透過聲明警告，將對任何違反停火協議的行為進行報復。

●油價股匯動態

亞洲股市當地時間27日走勢分歧，科技股走強，市場對美國與伊朗達成和平協議抱持審慎樂觀態度。

美國再度空襲伊朗一事推升倫敦北海布倫特原油26日漲近4.5%，每桶價格重返100美元以上。

不過，隨著市場對於美伊就重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）達成協議重燃希望，布倫特原油和西德州中級原油期貨合約27日上午跌約1%。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天空襲黎巴嫩南部造成31人死亡、40人受傷，死者包括至少4名兒童和3名女性。

印度航運有關當局今天表示，經過「持續的外交斡旋」，去年7月在伊朗遭拘留的10名印度船員已獲釋。

中東 伊朗 以色列 美國

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