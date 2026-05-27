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美伊談判接近關鍵時刻 川普將赴大衛營召開內閣會議
美國與伊朗針對終結中東戰事的談判接近關鍵時刻之際，一名白宮官員表示，總統川普（Donald Trump）預計明天在總統度假地點大衛營（Camp David）召開罕見的內閣會議。
法新社報導，與歷任總統相比，川普鮮少踏足這個位於馬里蘭州山區的僻靜度假地點，凸顯此次討論的敏感性。
「紐約郵報」（New York Post）報導，伊朗議題將成為這次會議討論焦點，所有內閣成員預料都會出席；民生經濟也列入討論議程內。
川普23日表示，華府與德黑蘭已接近達成終結中東戰事的協議，但談判依舊緊張，他警告說可能再次對伊朗重啟空襲行動。
這將是川普重返白宮以來第二度造訪大衛營，第一次是去年6月美國對伊朗核設施展開「午夜重錘行動」的數日前。
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