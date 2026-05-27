美伊談判變慢 卡在兩問題

美伊上周末傳出接近達成停戰協議，但美國媒體引述消息來源指出，談判進程至25日放緩，主要是雙方在伊朗核計畫與德黑蘭金融紓困安排上，陷入拉鋸。

根據伊朗官媒，負責對美談判的伊朗國會議長卡利巴夫與外交部長阿拉奇已抵達卡達，試圖化解僵局、取得進展。

多家西方媒體報導，美伊正推動一項合作備忘錄，內容包括結束戰事、在30天內解除荷莫茲海峽航運限制，並為第二階段伊朗核計畫談判鋪路。

調停人士指出，美方要求伊朗先就核計畫作出更明確承諾；伊朗則要求美方交代解除制裁與解凍資產的細節。美國官員擔心，伊朗一旦先取得部分鬆綁，恐在核問題上拖延。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，美伊確實就正在討論的大部分議題得出結論，但這並不代表「我們已接近簽署協議」。海灣國家大致支持談判進展，但擔心美方在區域安全疑慮尚未解決前便抽身。

上周末陸續傳出美伊協議消息後，美國總統川普遭共和黨內鷹派批評，協議可能重啟荷莫茲海峽、減輕伊朗財務壓力，卻保留其核計畫。