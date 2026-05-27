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美伊談判之際 美軍攻擊伊朗飛彈陣地

聯合報／ 編譯張佑生盧思綸／綜合報導
民眾和車輛廿六日行經伊朗德黑蘭市中心瓦利亞斯爾廣場，背景可見描繪美國總統川普以及荷莫茲海峽的政治宣傳看板。法新社
民眾和車輛廿六日行經伊朗德黑蘭市中心瓦利亞斯爾廣場，背景可見描繪美國總統川普以及荷莫茲海峽的政治宣傳看板。法新社

美國中央司令部廿五日表示，美軍廿五日在伊朗南部發動「自衛打擊」，目標包括飛彈發射設施以及試圖布設水雷的船隻。伊朗指控美國違反停火協議，誓言報復。儘管衝突持續，外交努力未停止，伊朗談判代表仍留在卡達繼續會談。

美國中央司令部發言人霍金斯表示，美軍廿五日在靠近荷莫茲海峽的伊朗阿巴斯港附近執行自衛打擊。他說，停火期間，中央司令部在保持克制的同時，持續保衛美軍部隊。

紐約時報引述美國高層透露，伊朗地對空飛彈威脅到近廿多艘部署在阿曼灣與阿拉伯海的美國海軍艦艇，包括兩艘航空母艦及護航艦。一名美國官員對華爾街日報說，在廿五日交火中，美擊沉兩艘革命衛隊船隻，這些船隻當時試圖在荷莫茲海峽布設水雷。伊朗並以地對空飛彈攻擊美戰機，促使美方反擊伊朗飛彈發射陣地。

伊朗革命衛隊廿六日表示擊落一架美國無人機，並對一架戰機及另一架進伊朗領空的無人機開火，但未說明事件具體時間。革命衛隊說，伊朗擁有「合法且明確」權利，報復任何美國違反停火協議行為。

伊朗外交部也指控美國違反停火協議，並在聲明中暗示，美國最新一輪攻擊恐破壞目前透過外交途徑解決戰爭的努力。聲明中表示，「毫無疑問，伊朗不會對任何挑釁行為置之不理，也絕不會對捍衛國家有所遲疑」。

伊朗最高領袖穆吉塔巴廿六日在一份書面聲明中表示，與美國的戰爭顯示，美國在中東的軍事基地不再安全。

兩名消息人士告訴福斯新聞，這次行動並不代表美伊停火破裂。伊朗談判代表仍在卡達，試圖化解美伊雙方在核問題與解凍伊朗資金的僵局。

美國國務卿魯比歐廿六日表示，儘管美軍再度打擊伊朗目標，美方與伊朗仍可能達成協議，雙方仍在磋商初步文件的具體文字，談判可能還要數天才會明朗。

訪問印度參加四方安全會談外長會議的魯比歐告訴記者，相關談判仍在卡達進行，雙方正在就協議語言來回討論。

魯比歐同時對荷莫茲海峽撂下重話，稱海峽「必須開放」，而且「不管用什麼方式都會開放」。他批評伊朗封鎖或干擾通行的做法違法、不可持續，也不被世界接受。這番話顯示，美一方面保留談判空間，另一方面也警告伊朗，若不透過協議重開海峽，美軍可能繼續以武力確保航道。

美伊停火約六周後，美軍五月初評估顯示，伊朗軍事能力恢復速度遠超預期，多數飛彈陣地、發射器與地下設施已重新啟用，沿荷莫茲海峽卅三處飛彈陣地有卅處已恢復運作，足以威脅通過當地美軍艦艇與油輪。

評估也指出，伊朗仍保有約七成機動飛彈發射器與戰前飛彈庫存，包括彈道飛彈與巡弋飛彈，伊朗革命衛隊仍擁有數百艘可用於布設水雷的小型快艇。

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