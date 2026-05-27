處置伊朗濃縮鈾 川普提3選項

美國總統川普廿五日重申對伊朗核問題立場，要求立即將濃縮鈾交給美方並轉移至美銷毀，或美伊合作就地銷毀，或是另擇地點銷毀。這番言論凸顯川普對伊朗參與濃縮處置過程採取開放態度。沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台廿六日引述「高層消息人士」報導，伊朗在談判中，表示願意把持有的高濃縮鈾轉移至中國。

報導指出，伊朗正為此尋求北京的保證。這似乎可以被解讀為朝降溫與妥協邁出一步。對此北京昨未否認，強調願繼續為伊朗核問題的政治外交解決「發揮建設性作用」。

川普廿五日在社群平台發文寫道：「這些濃縮鈾將立即交給美國運回國內銷毀，或者更理想的情況是，與伊朗協調合作下就地銷毀，或在其他可接受地點處理，並由原子能委員會或相應機構見證完整過程。」

北京外交部發言人毛寧廿六日主持例行記者會被問及相關問題時並未否認，但也未正面回應中方是否願意接收。毛寧表示，中方一貫支持透過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，透過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。中方也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定。

不過，若將濃縮鈾從伊朗運往中國，美國及其盟友未必會把這種作法視為完整或可靠的解決方案。川普廿五日出席在華府近郊阿靈頓國家公墓舉行的國殤日紀念活動致詞時重申，不能讓伊朗擁有核武。