巴基斯坦拒加入亞伯拉罕協議 5國已讀未回

路透報導，美國總統川普廿五日點名中東六國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化，並將其拿來和美伊停戰協議掛鉤。巴基斯坦已拒絕，其他國家「已讀未回」。

另一方面，在美伊間斡旋的巴基斯坦官員昨結束四天訪陸行程，中巴兩國發布聯合聲明，表示雙方願繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。巴方支持中方促進中東和平穩定的四點主張。中方讚賞巴方促成美伊臨時停火並主辦伊斯蘭馬巴德會談。

專家認為，川普試圖將伊朗協議包裝成更廣泛的外交成功，向以色列、區域盟友與華府鷹派證明這不是對伊朗讓步；但這個構想恐怕低估加薩戰爭後穆斯林國家對以色列的反感，多數穆斯林國家民眾仍不信任以色列，外界預料這些國家不太可能正面響應。

川普廿五日在真實社群發文要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入亞伯拉罕協議，還提到阿聯與巴林已簽署。川普甚至提出伊朗也加入，並說「哇，那樣就很特別了」。亞伯拉罕協議是川普第一任期於二○二○年推動的中東外交協議，核心是讓以色列與阿拉伯國家關係正常化。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫說，川普這項提議「不可接受」，「我認為我們不應該加入任何與我們基本意識形態衝突的協議」。

路透引述一名巴基斯坦消息人士表示，川普試圖藉伊朗停火外交擴大亞伯拉罕協議，但兩者「並無關聯，也不能強行掛鉤」，巴基斯坦沒有義務配合這類要求。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯指出，川普試圖把伊朗協議包裝成亞伯拉罕協議的續集，讓它看起來既對以色列與區域有利，也足以向華府鷹派交代；但這等於「用一個幻想交換另一個幻想」，從要求伊朗投降，轉而假裝一項脆弱協議能支撐新的中東秩序。

在美伊間斡旋的關鍵人物、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾近日隨巴國總理夏立夫訪陸，在北京先後會見大陸外長王毅、中共軍委副主席張升民。大陸國防部發布，張升民與其會見時表示，中方願同巴方一道加強戰略溝通，在國際和地區事務上加強協調配合。