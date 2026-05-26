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美軍「自衛打擊」伊朗南部 炸飛彈基地、布雷船

世界日報／ 編譯盧思綸陳韻涵／綜合報導
川普總統25日呼籲更多中東國家加入他倡議的亞伯拉罕協議。圖為他25日出席國殤日活動。（美聯社）
川普總統25日呼籲更多中東國家加入他倡議的亞伯拉罕協議。圖為他25日出席國殤日活動。（美聯社）

美軍中央司令部25日證實對伊朗南部執行「自衛打擊」，摧毀兩艘試圖在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)布設水雷的伊斯蘭革命衛隊(IRGC)船隻，並打擊位於阿巴斯港(Bandar Abbas)附近的地對空飛彈基地。

美軍中央司令部發言人、海軍上校霍金斯(Tim Hawkins)表示，此次打擊旨在「保護我軍部隊不會遭受伊軍威脅」，並強調美軍「在停火持續的期間保持克制」。

美聯社報導，一名美國高官指出，兩艘伊朗船隻被發現正在荷莫茲海峽布設水雷，另有飛彈陣地鎖定美軍軍機，美軍部隊隨即展開反擊；阿巴斯港緊鄰荷莫茲海峽，也是伊朗重要的海軍基地。

有線電視新聞網(CNN)指出，美伊停火期間仍多次交火；美軍本月初打擊伊朗軍事設施，理由是伊方接連以飛彈、無人機及小型快艇，攻擊通過荷莫茲海峽的美軍艦艇。

川普總統則稱美國與伊朗的談判進行順利。

同時，川普25日在「真實社群」發文，要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化。將伊朗問題連結該協議。

川普點名沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入「亞伯拉罕協議」，還提到阿聯與巴林已經簽署。

川普表示，他上周六與這些國家的領導人會談，「有鑑於美國為解決這個非常複雜的問題所做的所有努力，至少這些國家該同時強制簽署『亞伯拉罕協議』。」

川普還提出伊朗也要加入亞伯拉罕協議的想法，並說：「哇，那樣就很特別了。」

半島新聞指出，伊朗的談判代表正在卡達協商。先前指美國與伊朗已達成原則上的協議，但川普24、25日的談話又轉趨保守，要求伊朗要不就把濃縮鈾交給美國處理，要不就在原子委員會監督公開銷毀。這點是美伊雙方目前最難達成共識的癥結。

紐約時報報導，在2020年川普上個總統任期，巴林和阿聯簽署了「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化，隨後以色列與摩洛哥簽署了類似協議。在此之前，正式承認以色列的阿拉伯國家只有埃及和約旦，其他大多數阿拉伯國家都承諾，在巴勒斯坦建國之前不會承認以色列。

分析家表示，美國與以色列結束對伊朗的戰爭，未必能促使沙烏地阿拉伯及其他國家加入「亞伯拉罕協議」。以色列在加薩戰爭中的行動以及巴勒斯坦平民承受的巨大苦難，使得阿拉伯國家更難加入該協議。

CNN報導，沙烏地阿拉伯一名消息人士表示，只有巴勒斯坦建國，沙國才可能與以色列關係正常化。這名消息人士說：「沙烏地阿拉伯的立場一如既往，就是只有在巴勒斯坦建國之路不可逆轉的狀況下，才可能這麼做。」

25日是國殤日，各地舉行紀念活動，川普總統也出席阿靈頓公墓紀念儀式。（記者陳熙文／攝影）
25日是國殤日，各地舉行紀念活動，川普總統也出席阿靈頓公墓紀念儀式。（記者陳熙文／攝影）

以色列 伊朗 美國

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