中東戰爭第87天》美軍空襲伊朗飛彈陣地 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第87天，美軍今天再度對伊朗南部發動自衛打擊，鎖定飛彈發射陣地與布雷艇，同一時間伊朗談判代表已抵達杜哈，但雙方對停戰協議的簽署仍各執一詞。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美軍中央司令部（US Central Command）表示，美軍今天攻擊了伊朗南部的飛彈陣地和試圖布雷的船隻。美軍中央司令部透過聲明表示，這些打擊旨在「保護我們的部隊免受伊朗軍隊構成的威脅」。

中東外交消息人士透露，美國和伊朗正討論一項計畫，雙方將在達成協議結束敵對行動後約30天開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），且4月初達成的停火將延長60天。

美國總統川普今天發文寫道：「濃縮鈾（核塵埃！）要嘛立即移交給美國帶回銷毀，要嘛最好是在與伊朗伊斯蘭共和國的結合與協調下，在原地或另一個可接受的地點銷毀，並由原子能委員會（AtomicEnergy Commission）或同等機構見證相關過程和事件。」

目前尚不清楚這是否為即將達成的美伊協議中一部分。

川普今天稍早還表示，作為與伊朗和平協議一環，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、埃及、土耳其、巴林和約旦必須強制簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），這是一系列於2020年與歷史上對以色列充滿敵意的國家所達成的協議。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天指出，他已下令軍方加強在黎巴嫩的攻勢，以努力「摧毀」真主黨（Hezbollah），並指控真主黨以無人機攻擊鎖定以色列軍隊。

尼坦雅胡在他的Telegram頻道上發布的影片聲明中表示：「我已下令進一步加快我們的行動。」

尼坦雅胡說：「他們確實正在使用無人機襲擊我們，包括光纖無人機，但我們有團隊正在研究應對措施，我們會解決這個問題…我們將加大打擊力道、增強火力，徹底摧毀他們。」

●伊朗動向

一名知情官員今天表示，伊朗首席談判代表及外交部長已抵達卡達首都杜哈（Doha），與卡達總理就一項可能與美國達成、結束已持續3個月戰爭的協議展開會談。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）對快速達成最終解決方案的希望潑了冷水。

他在每週例行記者會上表示：「可以說，我們已經對討論中的大部分問題得出了結論…但要說這意味著即將簽署協議，沒有人能做出這樣的斷言。」

伊朗當地媒體今天報導，總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）已下令恢復伊朗的國際網路連線，自美國和以色列對美國發動攻擊以來，伊朗的國際網路連線一直處於中斷狀態。

●油價股匯動態

儘管美軍對伊朗發動了新的空襲，美國主要石油基準價格仍下跌超過5%。

在格林威治標準時間0時30分左右，西德州中級原油（WTI）價格下跌5.46%，至每桶91.33美元，北海布倫特原油則上漲1.6%，至每桶97.68美元。

而在美國空襲伊朗境內陣地抑制了對與德黑蘭達成潛在協議的樂觀情緒後，股市漲幅有所收斂。

●其他國家及組織

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列空軍今天晚間在東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）發動連續空襲。

黎巴嫩國家通訊社報導，以色列稍早的數十次空襲在凌晨鎖定了黎巴嫩南部的幾個城鎮和村莊，造成兩台汽車和一輛摩托車上的3人喪生。以色列的空襲隨後鎖定了古城泰爾（Tyre）附近的幾座城鎮。

真主黨表示，今天對以色列北部的3個兵營和1個軍事哨所發動數次攻擊，以回應這個猶太國家「違反停火協議」。