伊朗協議還沒談成 川普著眼以阿和解一步到位

美國總統川普在尚未與伊朗達成協議終止戰爭的同時，又推動中東國家與以色列關係正常化，想一勞永逸解決中東衝突根源。外界對川普此時擴大外交企圖的想法並不看好。

半島電視台（Al-Jazeera）披露，川普23日告訴沙烏地阿拉伯、巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及與約旦等國領袖，在美方與伊朗達成協議後，中東國家也應同步加入亞伯拉罕協議（Abraham Accords），推動與以色列關係正常化。

亞伯拉罕協議是川普第一任內於2020年所催生，目標是促成阿拉伯國家與以色列建立正式外交關係。當時阿聯及巴林率先簽署，隨後摩洛哥與蘇丹也陸續加入，打破阿拉伯國家長期不願正式承認以色列的政治慣例。

華爾街日報指出，趁勢推動阿拉伯國家與以色列關係正常化，可讓川普得以把任何有限的停火與航運協議，包裝成宏偉的外交成功敘事，而不被看成對伊朗示弱；近日包括聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）與克魯茲（Ted Cruz）等共和黨內外交鷹派接連發聲，認川普對德黑蘭讓步過多。

儘管白宮聲稱取得重大進展，但美國與伊朗談判至今仍未達成最終協議；同時沙烏地阿拉伯與卡達等美國的中東盟邦，私下也都反對加入亞伯拉罕協議並與以色列建立外交關係。

川普政府可能與伊朗達成的協議，包含伊朗全面重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），換取美國放寬或終止對伊朗的封鎖；當前伊朗控制海峽、美國封鎖伊朗港口，已成當代最嚴重的一次能源危機。然而像伊朗能否獲得更廣泛經濟利益、核子計畫等更棘手難題，目前仍卡關。

美方高層24日透露一項3階段架構：伊朗先重新開放荷莫茲海峽並繳出濃縮鈾，美國則逐步解除對伊朗港口封鎖。之後，華府與德黑蘭將進一步敲定結束戰爭談判的條件，最終目標則是永久終結伊朗的核計畫。

Axios新聞網披露，川普政府希望最終協議要涵蓋到伊朗全部約2000公斤的濃縮鈾，而不只是其中450公斤接近武器級濃度的部分。

華爾街日報另指出，川普希望阿拉伯盟邦加入亞伯拉罕協議很難讓對方點頭，尤其沙烏地阿拉伯。沙國長期以來堅持，只有在巴勒斯坦有明確通往建國路徑的情況下，才會願與以色列關係正常化。

但自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部並引爆以哈戰爭後，以色列重創加薩，並與伊朗在2025年6月與今年2月28日兩度開戰，區域多數國家與以色列的關係因此惡化。

曾於民主、共和兩黨執政期間都擔任過美方中東談判人員的卡內基國際和平基金會（CarnegieEndowment for International Peace）研究員米勒（AaronDavid Miller）說：「這就好比捨棄波斯灣當前的新現實而寄託於遙遠銀河系。」

米勒說，在波斯灣國家眼睜睜看著以色列在約旦河西岸、加薩和黎巴嫩採取各種軍事行動後，若還選擇與以色列拉近關係，勢必引來國內強烈反彈。