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川普致敬伊戰犧牲美軍 稱以性命擋核武

世界日報／ 記者陳熙文、編譯廖振堯／綜合報導
華府國殤日遊行25日登場，川普總統表示，13位士兵在對伊朗軍事行動中犧牲性命，以確保伊朗永遠不會取得核子武器。(記者陳熙文／攝影)
華府國殤日遊行25日登場，川普總統表示，13位士兵在對伊朗軍事行動中犧牲性命，以確保伊朗永遠不會取得核子武器。(記者陳熙文／攝影)

美伊衝突至今未達成和平協議，川普總統25日發表國殤日談話，向13位在對伊朗軍事行動中犧牲的士兵致敬，指這些軍人犧牲性命，來確保伊朗永遠不會取得核子武器。

川普25日也表示，伊朗的濃縮鈾應立即交由美國摧毀，或者在原子能委員會的見證下原地或擇地銷毀。

川普表示，他指示美方的談判代表不要倉促行事，指時間在美國這一邊，並表示，針對荷莫茲海峽的海上封鎖會持續直到雙方簽署和平協議；川普表示，美伊雙方應該慢慢來，確保簽署內容不會出錯。

川普25日稍早發文表示：「伊朗協議會是一項偉大而有意義的協議，或是什麼協議都沒有。」

參與調解的官員稱，由於雙方在伊朗核計畫、金融制裁是否解除等問題上僵持，25日協議進展趨緩。

魯比歐25日受訪時，態度也趨向保守，魯比歐表示，他本以為24日或25日會有結果，現在雙方仍在談判中，他不會過度解讀這件事；魯比歐說，問題出在伊朗還沒有回應美方，指當美方提出條件，伊方會花比較久的時間來做出回應。

川普25日稍晚則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，伊朗的濃縮鈾應該立即交由美國帶回到美國本土摧毀，或者最好在與伊朗的合作配合之下，由原子能源委員會或同等的監督機構見證，原地或擇地銷毀。

巴基斯坦等調解方稱，美國希望伊朗更明確承諾放棄核計畫，而伊朗談判代表則敦促美國提供解除制裁、解凍資產的具體細節。美國官員擔心伊朗獲得一些制裁豁免後，就會在核問題上拖延時間。

調解方亦透露，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等阿拉伯國家敦促雙方在諒解備忘錄中加入一項明確條款，確保能自由航行荷莫茲海峽。伊朗已同意在談判期間免除過路費，但伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmail Baghaei)表示德黑蘭仍堅持海峽管理權，並已討論收取過路費、護衛服務費等事項。

以色列則擔心美國達成的協議會束縛其手腳，尤其是不能打擊黎巴嫩境內真主黨組織。一位知情人士透露，以色列正透過美國聯絡窗口以及媒體公開施壓，要求達成更強硬的協議，並要求伊朗做出更多承諾。

巴蓋伊25日表示許多問題在談判中都取得進展，但達成協議並非迫在眉睫。根據伊朗官媒報導，首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Baqer Qalibaf)、外長阿拉奇(Abbas Araqchi)已前往卡達，試圖打破談判僵局。

華府國殤日遊行25日登場，川普總統表示，13位士兵在對伊朗軍事行動中犧牲性命，以確保伊朗永遠不會取得核子武器。(記者陳熙文／攝影)
華府國殤日遊行25日登場，川普總統表示，13位士兵在對伊朗軍事行動中犧牲性命，以確保伊朗永遠不會取得核子武器。(記者陳熙文／攝影)

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