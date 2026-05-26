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美伊快談成又變慢！調停方爆料談判現況 2問題成障礙

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日於白宮。歐新社
美國總統川普25日於白宮。歐新社

美伊上周末傳出接近達成停戰協議，但華爾街日報引述調停人士指出，談判進程至25日放緩，雙方在伊朗核計畫與德黑蘭金融紓困安排上陷入拉鋸。就在此時，美軍25日在伊朗南部發動新一輪自衛打擊；有消息人士告訴福斯新聞，這並不代表停火已經破裂。

根據伊朗官媒，負責對美談判的伊朗國會議長卡利巴夫與外交部長阿拉奇已抵達卡達，試圖化解僵局、取得進展。

上周末陸續傳出美伊協議消息後，美國總統川普遭共和黨內鷹派批評，協議可能重啟荷莫茲海峽、減輕伊朗財務壓力，卻保留其核計畫。川普25日稍早在社群表示，與伊朗的談判進展順利，協議將是「偉大且具有重大意義」，否則就「根本不會有任何協議」。他前一天發文說，美方不急，因為「時間站在我們這邊」。

根據多家外媒，美伊正推動一項諒解備忘錄，內容包括結束戰事、在30天內解除荷莫茲海峽航運限制，並為第二階段伊朗核計畫談判鋪路。

調停人士指出，美方要求伊朗先就核計畫作出更明確承諾；伊朗則要求美方交代解除制裁與解凍資產的細節。美國官員擔心，伊朗一旦先取得部分鬆綁，恐在核問題上拖延。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，美伊確實就正在討論的大部分議題得出結論，但這並不代表「我們已接近簽署協議」。

海灣國家大致支持談判進展，但擔心美方在區域安全疑慮尚未解決前便抽身。

調停人士表示，沙烏地阿拉伯、阿聯等阿拉伯國家已要求在諒解備忘錄中明定荷莫茲海峽航行自由。伊朗雖同意談判期間暫免船舶通行費，仍主張有權管理海峽，並討論收取通行與保護服務費。

以色列也擔心，美國若與伊朗達成協議，可能減輕德黑蘭的經濟與軍事壓力，卻限制以方行動空間，尤其影響其打擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨。

知情人士透露，以色列正透過美方管道與媒體公開施壓，要求協議更強硬，迫使伊朗作出更多承諾。

調停人士另指出，外界仍不清楚伊朗究竟由誰拍板；最高領袖穆吉塔巴自3月獲任命以來，未曾公開露面或發聲，調停方仍在試圖判斷他對草案爭議內容的立場。

伊朗外交部發言人則反指美國政府內部分歧，稱美國決策受到「制度性不穩定」影響，導致立場頻繁變化。

伊朗 荷莫茲海峽 以色列

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