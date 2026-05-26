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川普鬆口「願讓伊朗參與處置濃縮鈾」開放德黑蘭3選項

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓出席第158屆國殤日紀念儀式。美聯社
美國總統川普25日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓出席第158屆國殤日紀念儀式。美聯社

美伊傳出接近達成協議之際，美國總統川普25日重申對伊朗核問題的立場，要求立即將濃縮鈾交給美方並轉移至美國銷毀，或者美伊合作就地銷毀，抑或是另擇地點銷毀。這番言論凸顯，川普對伊朗參與濃縮處置過程採取開放態度。

川普在真實社群發文寫道：「這些濃縮鈾（核塵埃！）將立即交給美國運回國內銷毀，或者更理想的情況是，與伊朗協調合作下就地銷毀，或在其他可接受地點處理，並由原子能委員會或相應機構見證完整過程。」

目前尚不清楚伊朗是否同意。一名美國高層24日曾稱，伊朗已經原則上承諾放棄濃縮鈾庫存。

川普上周曾強調，美方不會在取得伊朗濃縮鈾的問題上讓步，他當時說：「我們大概會在取得後銷毀，不會讓他們保有這些東西。」

同時，美國官員近日反覆重申「不搞定核塵埃，錢的事免談」（No dust, no dollars），主張德黑蘭獲得因停戰協議帶來的經濟利益之前，必須先處理將近1000磅（約453公斤）的濃縮鈾庫存。

以色列 伊朗 美國 濃縮鈾

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