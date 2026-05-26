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美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

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美軍對伊朗南部發動自衛打擊 鎖定布雷艇與飛彈陣地

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國福斯新聞（Fox News）引述軍方發言人說法報導，美軍今天在伊朗南部進行「自衛打擊」。

路透社報導，美軍今天在伊朗南部對包括試圖布雷的船隻和飛彈發射陣地在內的目標進行打擊，並稱之為防禦性行動。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）透過聲明表示，這些打擊旨在「保護我們的部隊免受伊朗軍隊構成的威脅」。

中央司令部發言人、海軍上校霍金斯（TimHawkins）表示：「美軍中央司令部繼續保衛我們的部隊，同時在持續停火期間保持克制。」

一名美國高階官員指出，兩艘伊朗船隻被發現正在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）布設水雷，同時在一個飛彈陣地鎖定美國軍機後，美軍部隊也隨之展開反擊。

美軍摧毀了這兩艘伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的船隻，並打擊了位於阿巴斯（Bandar Abbas）的地對空飛彈陣地。

伊朗 美軍 以色列

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