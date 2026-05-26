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美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

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美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗南部阿巴斯沿岸21日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。路透
伊朗南部阿巴斯沿岸21日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。路透

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）告訴福斯新聞，美軍25日在伊朗南部港口執行自衛打擊，保護駐中東美軍部隊因應伊朗部隊威脅，打擊目標包括飛彈發射陣地，以及試圖部署水雷的伊朗船隻。

霍金斯指出，這波打擊行動發生在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近。阿巴斯港鄰近荷莫茲海峽，也是伊朗大型海軍基地所在地。

霍金斯強調，在停火期間，中央司令部仍會在保持克制的同時，持續保衛美軍部隊。

路透稍早引述伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，阿巴斯港東側與荷莫茲海峽附近沿海地區傳出爆炸聲，原因不明，但當地情勢已受到控制。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，阿巴斯港共聽到3次爆炸聲；法斯通訊社則稱，靠近荷莫茲海峽的西里克（Sirik）與賈斯克（Jask）一帶，也傳出類似爆炸聲響。

CNN指出，美伊其實在停火期間曾多次交火。5月初，美軍曾打擊伊朗軍事設施，理由是伊方對通過荷莫茲海峽的美軍艦艇發動一連串無端的飛彈、無人機與小型快艇攻擊。

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