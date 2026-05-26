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川普：伊朗濃縮鈾需運至美或在其他可接受地點銷毀

中央社／ 華盛頓25日專電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

有跡象顯示美國伊朗的和談正朝達成協議的方向取得進展，美國總統川普今天發文表示，伊朗「濃縮鈾將立即移交給美國運回國內且予以銷毀」，或者更好的方式是和伊朗協調在原地或其他可接受的地點進行銷毀。

川普（Donald Trump）今天稍早出席在華府近郊阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的國殤日紀念活動致詞時重申，不能讓伊朗擁有核武。

他傍晚在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，伊朗「濃縮鈾將立即移交給美國運回國內且予以銷毀」，或者更好的做法是和伊朗協調，在原地或其他可接受地點進行銷毀，並由相關機構見證過程。

外電稍早報導，一名知情官員表示，伊朗首席談判代表及外交部長已抵達卡達首都杜哈（Doha），與卡達總理就一項可能與美國達成、結束已持續3個月戰爭的協議展開會談。

這名官員聽過伊朗代表團杜哈行的簡報並告訴路透社，此行討論重點主要放在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）及伊朗的高濃縮鈾庫存。

伊朗中央銀行總裁也隨行前往，討論可能作為協議內容之一的解凍伊朗資金事宜。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。

在戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。

伊朗 川普 以色列 美國

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