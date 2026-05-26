聽新聞
0:00 / 0:00
川普：伊朗濃縮鈾需運至美或在其他可接受地點銷毀
有跡象顯示美國與伊朗的和談正朝達成協議的方向取得進展，美國總統川普今天發文表示，伊朗「濃縮鈾將立即移交給美國運回國內且予以銷毀」，或者更好的方式是和伊朗協調在原地或其他可接受的地點進行銷毀。
川普（Donald Trump）今天稍早出席在華府近郊阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的國殤日紀念活動致詞時重申，不能讓伊朗擁有核武。
他傍晚在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，伊朗「濃縮鈾將立即移交給美國運回國內且予以銷毀」，或者更好的做法是和伊朗協調，在原地或其他可接受地點進行銷毀，並由相關機構見證過程。
外電稍早報導，一名知情官員表示，伊朗首席談判代表及外交部長已抵達卡達首都杜哈（Doha），與卡達總理就一項可能與美國達成、結束已持續3個月戰爭的協議展開會談。
這名官員聽過伊朗代表團杜哈行的簡報並告訴路透社，此行討論重點主要放在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）及伊朗的高濃縮鈾庫存。
伊朗中央銀行總裁也隨行前往，討論可能作為協議內容之一的解凍伊朗資金事宜。
自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽這條重要航道。在巴基斯坦居間斡旋下，各方於4月8日展開脆弱的暫時停火。
在戰爭爆發前，全球1/5的石油與天然氣都經由荷莫茲海峽運送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。