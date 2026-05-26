快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

尼坦雅胡下令以色列軍方 加強打擊黎巴嫩真主黨

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天宣布，已經下令以國軍方加強在黎巴嫩的攻勢，以「徹底擊垮」黎國政治和軍事組織真主黨，他也指控這個武裝團體使用無人機襲擊以軍。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於通訊軟體Telegram發布一段影片聲明指出：「我已下令進一步加速我方行動。」

他還表示：「他們確實動用無人機襲擊我方，包括光纖無人機，但我方有團隊正研究反制措施，我們會解決這個問題…我們將加強打擊、增強火力，我們會徹底擊垮他們。」

尼坦雅胡下令以色列軍方加強攻擊真主黨（Hezbollah）之際，美國伊朗正尋求敲定一項協議盼能結束中東地區戰事，而且該協議可能涵蓋黎巴嫩戰線。

以色列和美國於2月底聯手空襲伊朗，並擊斃該國最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨為聲援德黑蘭當局而在3月2日向以國發射火箭，導致黎巴嫩捲入這場中東戰事。

儘管以色列和黎巴嫩曾於4月中旬同意暫時停火，但之後以軍與真主黨幾乎每天都在交火。

黎巴嫩當局聲稱，從3月初迄今，以色列軍方的攻擊造成黎國有超過3100人喪命。

另外，以色列與真主黨爆發衝突迄今，已經有20多位以軍官兵陣亡。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東戰爭第84天》美評估發動新空襲 最新發展一次看

盧比歐談美伊協議進展 重申以色列有權自衛

內唐亞胡稱川普同意 和談協議須消除伊朗核威脅

中東戰爭第86天／川普稱美方不急與伊朗達協議 最新發展一次看

相關新聞

美伊卡達協議 交換條件先討論解凍伊朗資金

伊朗首席談判代表卡利巴夫廿五日率團抵達卡達首都杜哈，討論與美國達成和平協議及解凍伊朗資金事宜。不過，美伊雙方都說，協議很難立即取得突破。

僵局未解 川普恐成戰爭最大輸家

伊朗仍控制荷莫茲海峽、拒絕在核問題上讓步，其神權政府基本上也照常運作，人們愈來愈懷疑，美國總統川普攻打伊朗三個月來，或許贏得了每一場戰役，但是否正輸掉這場戰爭？

伊朗最高領袖神隱到失聯 高層找不到人

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）引述美國情報指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴二月底遭美國和以色列空襲受傷後，採取極端安全避險措施，藏身未公開地點，幾乎與外界隔絕，連伊朗高層官員也不知道他在何處，只能透過錯綜複雜的信使網傳遞訊息。這使伊朗內部決策與對美談判回應嚴重延宕，也讓協議細節難以敲定。

習近平會巴基斯坦總理 讚斡旋中東「有擔當」

在美伊雙方談判的關鍵時期，主要斡旋方巴基斯坦總理夏立夫訪問大陸。昨日大陸國家主席習近平與夏立夫會晤時表示，大陸讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。巴國軍方實權派人物、陸軍參謀長穆尼爾昨日並在北京表示，美伊協議「已接近達成」，希望北京「進一步發揮作用」。

伊朗官員談最高領袖穆吉塔巴傷勢 稱只有表面傷口

伊朗衛生部一名官員今天表示，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（MojtabaKhamenei）在美國及以色列2月底空襲中所受的傷...

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達先開始

英國天空新聞報導，美國總統川普25日在「真實社群」發文，要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。