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尼坦雅胡下令以色列軍方 加強打擊黎巴嫩真主黨
以色列總理尼坦雅胡今天宣布，已經下令以國軍方加強在黎巴嫩的攻勢，以「徹底擊垮」黎國政治和軍事組織真主黨，他也指控這個武裝團體使用無人機襲擊以軍。
法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於通訊軟體Telegram發布一段影片聲明指出：「我已下令進一步加速我方行動。」
他還表示：「他們確實動用無人機襲擊我方，包括光纖無人機，但我方有團隊正研究反制措施，我們會解決這個問題…我們將加強打擊、增強火力，我們會徹底擊垮他們。」
尼坦雅胡下令以色列軍方加強攻擊真主黨（Hezbollah）之際，美國與伊朗正尋求敲定一項協議盼能結束中東地區戰事，而且該協議可能涵蓋黎巴嫩戰線。
以色列和美國於2月底聯手空襲伊朗，並擊斃該國最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），真主黨為聲援德黑蘭當局而在3月2日向以國發射火箭，導致黎巴嫩捲入這場中東戰事。
儘管以色列和黎巴嫩曾於4月中旬同意暫時停火，但之後以軍與真主黨幾乎每天都在交火。
黎巴嫩當局聲稱，從3月初迄今，以色列軍方的攻擊造成黎國有超過3100人喪命。
另外，以色列與真主黨爆發衝突迄今，已經有20多位以軍官兵陣亡。
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