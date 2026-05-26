戰後斷網近90天 伊朗總統下令重新開放國際網路

伊朗國家媒體今天引述官員消息報導，在對抗美國與以色列的戰爭引發近90天斷網後，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）已下令重新開放國際網路連線。

路透社報導，在做出這項決定後，伊朗將如何及何時重新連接全球網路的具體機制，目前尚不清楚。

根據全球網路狀態追蹤組織NetBlocks今天的數據，多數伊朗民眾已連續87天無法連結全球網路，僅有極少數人能透過價格高昂且先進的VPN來繞過這些限制。

伊朗當局為因應全國反政府抗議活動，最初是在1月8日實施斷網，連線在2月逐漸恢復正常。然而，隨著美國與以色列2月28日開始對伊朗發動空襲，當局隨即啟動新一輪斷網措施。

在正常情況下，伊朗透過審查大量網站，對全球網路的連線實施嚴格限制。與此同時，當局也日益依賴內部網路，以在不連接全球網路的情況下提供連線服務，特別是目前實施線上教學的學校。