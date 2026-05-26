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僵局未解 川普恐成戰爭最大輸家

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國總統川普22日在新澤西州準備登機。法新社
美國總統川普22日在新澤西州準備登機。法新社

伊朗仍控制荷莫茲海峽、拒絕在核問題上讓步，其神權政府基本上也照常運作，人們愈來愈懷疑，美國總統川普攻打伊朗三個月來，或許贏得了每一場戰役，但是否正輸掉這場戰爭？

紐約時報說，川普政府與伊朗討論中的臨時協議，並非和平協議，也不是核協議或飛彈協議，充其量只是一項有望延長停火並重新開放荷莫茲海峽的安排，以緩和現代史上最嚴重的能源危機。

其他協議或許終將到來，也許是數月之內，儘管一位美國高級官員表示核談判並無商定的時間期限；如果參考美伊歷史上的談判經驗，甚至可能需要更長時間。

好消息是，一場原本可能徹底失控的衝突似乎正在降級。若川普總統和伊朗最高領袖都批准最終文本，那麼全球四分之一石油運輸所經的咽喉要道有望重新開放。共和黨人原本擔心，在十一月期中選舉來臨前，美國汽油價格可能繼續飆升。對伊朗而言，海峽重開也來得正是時候，伊朗經濟因大部分石油收入蒸發已瀕臨崩潰。

兩個多月前，川普宣稱「除了無條件投降，不會與伊朗達成任何協議」，如今美伊協議顯然沒有達到川普的目標。

實質上，川普是屈從於伊朗的要求，推遲處理最棘手的問題。最終雙方幾乎別無選擇，只能讓步，但這只是讓局面大致回到開戰前的狀態。

美以的目標是徹底終結伊朗核計畫與飛彈計畫，如今伊朗依然擁有超過十一噸核燃料，其中約四百四十公斤濃縮鈾接近武器級。另一個推翻伊朗政府的構想，也並未實現。

路透報導，華府智庫「大西洋理事會」中東安全倡議主任帕尼科夫認為，伊朗雖遭受毀滅性打擊，但成功控制荷莫茲海峽，「他們發現可以運用這種影響力，且不會產生什麼後果」。

「美國全球戰略」執行長葛瑞認為，打擊伊朗軍事能力本身就是戰略勝利，這場戰爭使波灣國家更加靠近美國、遠離中國，至於伊朗核計畫，還有轉圜空間。

然而，川普競選時承諾不會海外軍事干預，如今卻陷入戰爭僵局，各項民調顯示他的支持度持續破底，或許川普本人是這場戰爭的大輸家之一。

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