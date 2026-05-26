習近平會巴基斯坦總理 讚斡旋中東「有擔當」

在美伊雙方談判的關鍵時期，主要斡旋方巴基斯坦總理夏立夫訪問大陸。昨日大陸國家主席習近平與夏立夫會晤時表示，大陸讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。巴國軍方實權派人物、陸軍參謀長穆尼爾昨日並在北京表示，美伊協議「已接近達成」，希望北京「進一步發揮作用」。

夏立夫於廿四日晚間抵達北京，昨下午與習近平在北京人民大會堂舉行會見。值得注意的是，央視新聞畫面顯示，不論是與習近平會見、還是與大陸總理李強會談，夏立夫左側都是在美國與伊朗之間斡旋的關鍵人物、剛赴伊朗訪問的巴國國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾。

習近平表示，大陸讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化。他並指，雙方要開展更高水準、更廣領域安全合作。夏立夫表示，巴方堅定奉行一個中國原則，感謝大陸支持巴方斡旋美伊談判。並稱，習近平就中東局勢提出的四點主張是實現和平的「指導性方案」。巴方願同大陸密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

中共政治局委員兼大陸外長王毅昨也會見穆尼爾。據大陸外交部官網，穆尼爾介紹了斡旋美伊戰事的最新情況，表示協議「已接近達成」，巴方願繼續全力以赴，也希望大陸「進一步發揮作用」。王毅表示巴方是值得各方信任的「合格斡旋方」，大陸讚賞並支持巴方所做的努力。「和平雖然艱難但終將到來」。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，應當穩住局勢的緩和趨勢，通過對話協商達成兼顧各方關切的解決方案，盡快重開航道，盡快達成全面持久停火。她強調，自從戰事爆發以來，大陸一直在為止戰奔走，將同國際社會一道為和談提供「更大的助力」，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用。