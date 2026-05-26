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伊最高領袖神隱到失聯 高層找不到人

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗最高領袖穆吉塔巴。路透 路透通訊社
伊朗最高領袖穆吉塔巴。路透 路透通訊社

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）引述美國情報指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴二月底遭美國和以色列空襲受傷後，採取極端安全避險措施，藏身未公開地點，幾乎與外界隔絕，連伊朗高層官員也不知道他在何處，只能透過錯綜複雜的信使網傳遞訊息。這使伊朗內部決策與對美談判回應嚴重延宕，也讓協議細節難以敲定。

多名知情美國官員透露，獲授權與川普政府接觸的伊朗官員，近期在與美方往來時，難以將訊息有效傳回伊朗政府內部。當美方提出協議細節後，往往必須等待很長時間，才能取得伊朗最高領袖回覆。

一名美國高層官員廿四日表示，穆吉塔巴已同意目前伊美協議草案的大致框架。美國總統川普也發文稱，預期未來幾天將有最終消息。

報導指，穆吉塔巴採取最嚴密的防範措施，連伊朗政府最高層官員也不知道他人在何處，更無法直接聯繫。

依照美方掌握的情況，穆吉塔巴透過一套信使網層層傳遞訊息，以掩護其藏身位置。一名官員指出，這也是外界時而聽見「最高領袖已同意框架」，時而又傳出「仍在等待最終協議要點回覆」的原因；他收到的資訊往往已經過時，回應也存在明顯延遲。

報導稱，穆吉塔巴目前僅以概括方式向部屬下達方向，指示哪些議題可以談判、哪些議題不應觸碰。

ＣＢＳ說，穆吉塔巴二月廿八日遭美以空襲受傷後採取極端安全措施，至今未公開露面，以免如同其父、前最高領袖哈米尼遭空襲喪命。

消息人士說，多數伊朗領導人長時間待在高度強化的地下掩體內，除非必要，否則避免彼此交談。美以發動軍事行動以來，數度從伊朗內部取得情報，除掉多名伊朗高層。一名美國官員形容：「看伊朗人試圖搞清楚怎麼互相通話，幾乎像在看情境喜劇，他們被搞得焦頭爛額。」

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