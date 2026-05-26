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美伊卡達協議 交換條件先討論解凍伊朗資金

聯合報／ 編譯羅方妤盧思綸／綜合報導
伊朗民眾廿五日走過德黑蘭瓦納克廣場一幅手抓荷莫茲海峽看板，標語用波斯文寫著「永遠在伊朗手中」。法新社
伊朗民眾廿五日走過德黑蘭瓦納克廣場一幅手抓荷莫茲海峽看板，標語用波斯文寫著「永遠在伊朗手中」。法新社

伊朗首席談判代表卡利巴夫廿五日率團抵達卡達首都杜哈，討論與美國達成和平協議及解凍伊朗資金事宜。不過，美伊雙方都說，協議很難立即取得突破。

法新社引述消息人士表示，伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫與外交部長阿拉奇抵達杜哈，與調停方卡達總理展開會談，尋求結束美伊衝突。這次訪問將聚焦與荷莫茲海峽及伊朗濃縮鈾有關的議題，伊朗央行總裁也是代表團成員之一，將討論伊朗遭凍結資金的問題。

伊朗法斯通訊社說，美國已同意解凍部分伊朗資金，並解除對伊朗港口船隻的封鎖；作為交換條件，伊朗將停止封鎖荷莫茲海峽。

二○二三年，原本存放於南韓銀行、總額六十億美元的伊朗凍結資金，在伊朗釋放五名遭拘留的美國公民後，被轉移至卡達保管。伊朗代表團此行前往卡達，顯然是討論此一敏感問題。

美國國務卿魯比歐稍早在新德里對記者表示，美國會給外交努力「一切成功的機會」，之後才會考慮是否以「其他方式」處理伊朗問題。

魯比歐說，目前已有「相當具體的方案」，內容涉及伊朗開放海峽、讓荷莫茲恢復通行，並展開一場真正重大且具時限性的核談判，「希望我們能成功達成」。

美國總統川普廿五日在社群平台發文表示，與伊朗的談判進展順利，協議將是「偉大且具有重大意義」，否則就「根本不會有任何協議」。他前一天發文說，美方不急，因為「時間站在我們這邊」。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，美伊確實就正在討論的大部分議題得出結論，但這並不代表「我們已接近簽署協議」。

貝卡伊說，正在起草的框架「核心重點在於結束整個區域的戰爭」，包括黎巴嫩，關於伊朗核計畫的細節並未包含在該框架內，該議題將在雙方對整體框架達成協議後，才會進行討論。他表示，協議內容包括終止美國自四月十三日起對伊朗港口的海上封鎖，伊朗則採取必要措施確保荷莫茲海峽安全通行。

此外，川普發文還要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」，與以色列關係正常化。他點名沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦加入，還提到阿聯與巴林已簽署。川普甚至提出伊朗也加入，並說「哇，那樣就很特別了」。

紐約時報報導，分析家表示，美以結束對伊朗的戰爭，未必能促使阿拉伯國家加入「亞伯拉罕協議」。以色列在加薩戰爭中的行動以及巴勒斯坦平民承受的巨大苦難，使得阿拉伯國家更難加入該協議。

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