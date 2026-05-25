傳伊朗首席談判代表等高官赴卡達 談美伊和平協議

一名知情官員今天表示，伊朗首席談判代表及外交部長已抵達卡達首都杜哈（Doha），與卡達總理就一項可能與美國達成、結束已持續3個月戰爭的協議展開會談。

這名官員聽過伊朗代表團杜哈行的簡報，他告訴路透社，此行討論重點主要放在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）及伊朗的高濃縮鈾庫存。

伊朗中央銀行總裁也隨行前往，討論可能作為協議內容之一的解凍伊朗資金事宜。

伊朗外交部發言人今天在例行記者會上表示，雖然已在許多議題上做出結論，但這並不代表即將簽署協議。