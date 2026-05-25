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伊朗宣布對荷莫茲海峽船隻收費 聲稱是航行服務費
伊朗外交部今天表示，德黑蘭當局正對途經戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收「航行服務」費，而非通行費。
法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在每週例行記者會指出：「（伊朗）所提供的服務--包含航行服務，以及保護荷莫茲海峽、波斯灣和阿曼海域環境的必要措施--需要收取一定的費用。」
貝卡伊強調，伊朗將繼續透過收取服務費的方式來管理荷莫茲海峽的海上交通，但他堅稱，這不等同於德黑蘭當局「試圖徵收通行費」。
歐洲新聞台（Euronews）報導，伊朗上週曾公布一張地圖，聲稱對荷莫茲海峽部分海域擁有監管權，其範圍深入阿拉伯聯合大公國與阿曼領海。
為此，波斯灣5國透過國際海事組織（IMO）向航運公司發出正式警告，要求業者勿遵循伊朗的要求。
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