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美智庫：伊朗似乎自認為在談判中處於強勢地位
英國天空新聞報導，隨著美伊談判持續進行，分析家指出，伊朗似乎自認為處於強勢地位。美國智庫戰爭研究所（ISW）最新分析顯示，伊朗正「試圖重塑區域秩序，使自身受益」。
ISW引述伊朗最高領袖軍事顧問近期言論，並指伊朗試圖在荷莫茲海峽「將伊朗許可才能通過的管制機制常態化」。
ISW也表示，伊朗武裝部隊聯合司令部將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）24日表示，最高領袖管理廣大波斯灣及荷莫茲海峽，將在「強大伊朗」戰略下「形塑一個全新區域與全球秩序，而外國勢力在其中將沒有立足之地」。
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