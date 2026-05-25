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力抗中東戰爭衝擊 印度財長喊話不應散布恐慌

中央社／ 新德里25日專電

中東戰爭尚未正式落幕，印度政府正全力因應燃料短缺造成的相關衝擊，面對質疑聲浪，財政部長希塔拉曼（NirmalaSitharaman）今天表示，印度承受不起有人散布恐慌。

美國以色列伊朗的衝突還未畫下句點，世界各國民生、經濟飽受影響，由於全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）仍處於封鎖狀態，國際燃料供應持續短缺，衍生出一系列問題。

印度所需原油超過80%仰賴進口，汽油、柴油價格16日首度調漲後，至今已4次漲升，各界擔心隨著運輸、物流成本增加，民生必需品恐將漲價。

面對部分質疑政府措施能否有效因應眼前衝擊的聲音，印度多家媒體報導，希塔拉曼表示，政府有相關舉措，能保障經濟成長，同時因應外部壓力。

希塔拉曼稱印度經濟深具韌性，全國都在努力因應眼前的情況，並批評那些「唱衰」印度的人，她說：「所有正面的事都被忘了，取而代之的是悲觀、憤世嫉俗的論點，這完全是不對的。」

希塔拉曼提到，大家應該意識到，目前的挑戰有很多是外部因素造成的，時至今日，印度的經濟情勢仍是正面，且具有韌性的，但她也強調說：「印度承受不起散布恐慌，我們要用言詞和行動強化人民的信心。」

印度新聞信託社（PTI）報導，希塔拉曼指出，印度政府推出多項措施，因應能源供應短缺帶來的衝擊，光是降低汽油、柴油消費稅，政府就少了近1兆盧比（約新台幣3298億元）的收入，但民眾受到的衝擊大幅降低。

希塔拉曼不諱言，印度正面臨挑戰，且直指燃料、化肥、外匯是政府關切經濟發展的3大重點，她提到，原油價格上漲、化肥成本急遽上升，已對印度經濟發展造成嚴重影響。

印度總理莫迪（Narendra Modi）10日呼籲民眾採取節約措施，包括非必要不出國、多利用大眾運輸工具、減少購買黃金、減用食用油，並呼籲重啟於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施的居家辦公政策。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度汽油、柴油在兩週內已4度漲價，各大城市價格略有不同，每公升汽油共約漲了7.35盧比，每公升柴油共約漲了7.53盧比。

印度 以色列 伊朗 美國

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