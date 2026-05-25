快訊

被控收台商捐款未入帳 王光慈聲明：馬英九同意收下、指示公務用

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

蕭旭岑：周美青去年10月轉達醫囑 馬英九不適合出席公開活動

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗：與美國在許多議題取得共識 但不會很快達成協議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名男子25日走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。路透
一名男子25日走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。路透

法新社報導，伊朗官員25日表示，他們對於結束戰爭與美國交換意見，已就許多議題達成共識，但雙方不會很快達成協議。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在每周例行記者會表示：「我們確實就正在討論的大部分議題得出結論。但如果說這意味著即將簽署協議，沒有人能這樣斷言。」

他也指控，美方政策「前後矛盾」且不斷轉變立場。

在記者會上，貝卡伊說，正在起草的框架「核心重點在於結束整個區域的戰爭」，包括黎巴嫩

他重申，關於伊朗核武計畫的細節並未包含在該框架內，該議題將在雙方對整體框架達成協議後，才會進行討論。

他表示，協議內容包括終止美國自4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖，以及對荷莫茲海峽的後續安排。

他說：「美國以海上封鎖為名所採取的行動必須停止。與此同時，伊朗將採取必要措施，確保荷莫茲海峽安全通行。」

伊朗目前僅允許極少數船隻通過該海峽，並堅持船隻在通過該水域前必須獲得伊朗武裝部隊許可。

貝卡伊說，伊朗並未對通過海峽的船隻徵收「通行費」，而是收取「航行服務費」，「我們所提供的服務除了維護海峽、波斯灣和阿曼灣環境所需的必要措施外，還包括航行服務，因此需要收取特定費用」。

他說，伊朗「並非試圖徵收通行費」。

伊朗 美國 黎巴嫩 以色列

延伸閱讀

川普：美伊談判愈來愈接近達成終戰協議

中東戰爭第86天／川普稱美方不急與伊朗達協議 最新發展一次看

川普：美伊和平協議大致談妥 伊朗駁斥部分內容

美伊核問題再度喬不攏 川普：不急著達成協議 維持封鎖伊朗港口

相關新聞

又有三艘LNG船悄悄穿越荷莫茲 美伊開戰以來僅七艘突圍

彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，近日有三艘液化天然氣（LNG）船穿越荷莫茲海峽，可見卡達和阿拉伯聯合大公國突破近乎全面封鎖的困境，成功向主要買家出貨。

伊朗：與美國在許多議題取得共識 但不會很快達成協議

法新社報導，伊朗官員25日表示，他們對於結束戰爭與美國交換意見，已就許多議題達成共識，但雙方不會很快達成協議。

巴基斯坦電視台：美伊談判關鍵調解人穆尼爾訪問中國

巴基斯坦電視台今天報導，在美國與伊朗之間斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，與巴基斯坦總理夏立夫都在北京，與中方領導人們進行...

美伊協議陷分歧 盧比歐：若破局將「另尋他法」

美國國務卿盧比歐今天表示，華府若非與德黑蘭達成良好協議，就會「另尋他法」。華府正淡化外界對於這場歷時3個月的中東戰爭能立...

美伊協議更多細節曝光！伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

華盛頓郵報報導，美國與伊朗已擬定一項和平協議草案，一名知情的外交官員透露，華府正等待德黑蘭方面批准，簽署後伊朗將立即重新開放荷莫茲海峽，且確保航運在30天內恢復至戰前水準。

伊戰悲歌 殉職女性官兵變多了

伊朗戰爭對美軍造成極大戰損壓力，尤其是女性官兵殉職陣亡，讓家屬對於母親與妻子們為國捐軀的犧牲，感到無限傷痛與懷念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。