巴基斯坦電視台：美伊談判關鍵調解人穆尼爾訪問中國

巴基斯坦電視台今天報導，在美國與伊朗之間斡旋的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，與巴基斯坦總理夏立夫都在北京，與中方領導人們進行會談。

法新社報導，穆尼爾（Asim Munir）22日和23日曾與巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）一同前往伊朗首都德黑蘭進行斡旋，盼使伊朗戰爭正式結束。而中方曾表示，將與巴基斯坦合作，「為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻」。

夏立夫（Shehbaz Sharif）23日就在浙江省杭州展開為期4天的正式訪中行程。

巴基斯坦已成為美伊之間的主要調解者，上月曾主辦歷史性的美伊面對面會談，但未能達成持久協議。

中國則扮演較為低調的角色，協助安排受影響波斯灣國家官員的通話與會面。

巴基斯坦電視台的畫面顯示，夏立夫及穆尼爾在北京與中國領導人們會談時，夏立夫表示：「世界正在經歷一個關鍵時刻。」

「巴基斯坦在美伊之間發揮真誠的調停角色。陸軍元帥剛結束德黑蘭的行程，不想錯過這場重要訪問。」

「局勢正朝正確的方向發展。我想感謝中國對促進和平的支持。」

巴基斯坦4月主辦了自戰爭爆發以來唯一一場美伊官員直接談判，穆尼爾在那輪會談居於核心地位，親自迎接兩國代表團，並與美國副總統范斯（JDVance）展現出友好氛圍。然而伊朗指控美國提出「過分要求」，談判最終破局。