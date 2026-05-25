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美伊協議陷分歧 盧比歐：若破局將「另尋他法」

中央社／ 新德里25日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

美國國務卿盧比歐今天表示，華府若非與德黑蘭達成良好協議，就會「另尋他法」。華府正淡化外界對於這場歷時3個月的中東戰爭能立即取得突破的期望。

美國總統川普昨天透露已指示談判代表不要急於達成任何伊朗協議。盧比歐（Marco Rubio）今天在新德里告訴媒體，華府將先給外交途徑一切成功的機會後，才會尋求「替代方案」。

路透社報導，盧比歐說：「就他們開放海峽、讓海峽重新開放的能力來看，已經可以進入實際、重大且有時間限制的核子談判，希望我們能成功辦到。」

川普昨天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出，美國在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）對伊朗船隻的封鎖將「封鎖措施仍將全面實行及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署」。

德黑蘭當局並未立即做出回應。

但與精銳伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）表示，美國仍在阻撓潛在協議的部分內容，包括德黑蘭當局提出解凍遭凍結資產的要求。

隨著外界對美伊兩國更接近達成和平協議的樂觀情緒升溫，國際油價今天挫跌6%，觸及2週低點。

川普23日表示，華府與德黑蘭已就一項和平協議的諒解備忘錄「大致談妥」，升高了外界對即將達成協議的預期心理。這項和平協議將讓荷莫茲海峽重新開放。

在美伊衝突爆發前，全球約1/5石油與天然氣運輸航經這條重要的戰略水道。

目前雙方在幾個棘手問題上仍存在分歧，這些問題包括伊朗的核計畫、以色列與黎巴嫩境內伊朗支持的真主黨（Hezbollah）民兵的戰爭，以及德黑蘭要求解除制裁並解凍伊朗遭凍結在外國銀行價值數百億美元的石油收入等。

以色列 伊朗 美國 盧比歐

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