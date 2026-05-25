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加薩援助船隊澳洲成員返國 控以色列虐待與性侵

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

一支試圖援助加薩走廊的船隊日前被以色列扣押，其中一批遭拘留的澳洲成員現已返國。組織援助行動的團體指控，被拘留者遭到虐待、性侵和毆打，導致部分人士需住院治療。

以色列獄政部門否認相關指控，路透社則無法獨立查證倡議人士的說法。

這支船隊由50艘船以及來自40個國家的430名志工組成，其中有11位澳洲人。船隊上週在公海被以色列部隊攔截，試圖阻止船隊向加薩走廊（Gaza Strip）運送援助物資。

一名倡議人士於昨晚抵達墨爾本，其他人則於今天分別抵達雪梨、墨爾本與布里斯本。

澳洲倡議人士、紀錄片導演賴蒙特（Juliet Lamont）今天告訴路透社，她在拘留期間遭到拖行、性侵與毆打。

另位澳洲倡議人士華森（Sam Woripa Watson）指出，他的肋骨骨折、身體有多處瘀傷與割傷。華森還說，他目睹有倡議者遭電擊槍攻擊、被橡膠子彈射擊，甚至還被投擲震撼彈。

組織援助行動的「全球堅毅船隊」（Global SumudFlotilla）表示，已記錄至少15起性侵事件，其中最嚴重的事件發生在一艘被改裝成臨時監獄的以色列登陸艇，船上設有帶刺鐵絲網和貨櫃。

在「全球堅毅船隊」發布相關聲明前，以色列獄政部門已全面否認虐待、強暴和性侵指控。

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