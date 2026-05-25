美伊協議更多細節曝光！伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

華盛頓郵報報導，美國與伊朗已擬定一項和平協議草案，一名知情的外交官員透露，華府正等待德黑蘭方面批准，簽署後伊朗將立即重新開放荷莫茲海峽，且確保航運在30天內恢復至戰前水準。

一名川普政府高層先前表示，美伊已擬定一項諒解備忘錄框架，延長停火60天，期間將重啟荷莫茲海峽、完成掃雷，並談判達成最終協議；且伊朗承諾不發展核武且放棄高濃縮鈾。截至24日，美伊尚未簽署協議。

這名外交官指出，提案包括伊朗重申永不發展核武，並同意以雙方商定的方式處置其濃縮材料庫存。

但新框架的部分內容能多快落實，仍有疑問。

一名伊朗官員表示，荷莫茲海峽將分階段開放。第一階段包括美國釋出120億美元遭凍結的伊朗資產、啟動海峽掃雷作業，並解除美方封鎖。不過，這名官員稱，諒解備忘錄並不包含核協議，只是承諾日後再就核問題談判，最快可能在25日公布。

目前仍不清楚荷莫茲海峽何時恢復通行。川普高層稱，這項框架有助緩解美國國內油價壓力，美方封鎖也將隨海峽開放「按比例放寬」，形容這項安排是加強版的「信任但查證」。官員並強調，伊朗開始交出高濃縮鈾之前，遭凍結資產不會釋放，「在交付之前什麼都拿不到」。

上述外交官說，凍結資產與制裁措施的調整，將視伊朗履行提案其他要點的情況而定。

根據官員，這項提案將確保伊朗及其代理勢力、美國及其盟友立即宣布停止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動，同時保留以色列面臨急迫威脅時採取行動的權利。