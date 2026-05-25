快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

盧比歐談美伊協議進展 重申以色列有權自衛

中央社／ 新德里25日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，與伊朗結束戰爭的協議有可能「在今天成形」；他還說，以色列有權在遭受攻擊時自我防衛。

法新社報導，盧比歐在印度首都新德里表示：「我們原本以為昨晚或今天可能會有一些消息，但不必過度解讀。」他是在談及可能達成的協議時作出上述發言。

他說：「在讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、恢復通航方面，我們目前有一個我認為相當穩健的方案。」

盧比歐還說，他相信伊朗將「就核問題展開一場非常真實、意義重大，且有時限的談判」。

盧比歐談及美國總統川普時說：「他並不急於達成協議，也不會做出糟糕的交易，總統不會簽署不好的協議。」

盧比歐離開新德里時還提到：「以色列始終有權保護自己…假如黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）向其發射飛彈或發動攻擊，以色列完全有權作出回應。」

以色列 盧比歐 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊有望達成協議 歐盟主席、英國首相表歡迎

中東戰爭第84天》美評估發動新空襲 最新發展一次看

伊朗核協議未果 盧比歐：不可能72小時內達成

中東戰爭第86天／川普稱美方不急與伊朗達協議 最新發展一次看

相關新聞

又有三艘LNG船悄悄穿越荷莫茲 美伊開戰以來僅七艘突圍

彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，近日有三艘液化天然氣（LNG）船穿越荷莫茲海峽，可見卡達和阿拉伯聯合大公國突破近乎全面封鎖的困境，成功向主要買家出貨。

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

伊朗革命衛隊在周日（24日）表示，過去24小時內，包括油輪與貨櫃輪在內的33艘商船在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽，使得從上周三以來通過海峽船舶總數達150艘。

荷莫茲將開放？伊朗：海峽管理不會恢復到戰前狀態

美國總統川普23日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽將重新開放。不過大陸央視報導，當地時間5月24日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊表示，荷莫茲海峽的管理不會恢復到戰前狀態。

川普宣布美伊和平協議已大致談妥 荷莫茲海峽將重啟

美國總統川普23日宣布，美國與伊朗的和平協議已「大致談妥」，將重啟荷莫茲海峽，「不久後」（shortly）就會宣布；國務卿魯比歐24日也說，荷莫茲海峽情勢未來幾小時「會有好消息」，促使市場更加預期，本周屆滿三個月的伊朗戰爭，即將出現突破。

伊朗：潛在協議生效後 荷莫茲海峽30天內重返戰前通行量

伊朗通訊社24日證實，與美國已接近敲定協議，並表示在潛在協議生效後，荷莫茲海峽的船舶通行量將在30天內，重返戰前水準。

關鍵調人巴基斯坦總理 將會習共談美伊？

正在中國大陸進行訪問的巴基斯坦總理夏巴茲，於浙江完成參訪阿里巴巴等行程後，昨晚抵達北京。他將與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會晤。由於時值巴基斯坦斡旋美伊談判的關鍵時刻，屆時他將如何與大陸領導人商議此事也備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。