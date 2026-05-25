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盧比歐談美伊協議進展 重申以色列有權自衛
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，與伊朗結束戰爭的協議有可能「在今天成形」；他還說，以色列有權在遭受攻擊時自我防衛。
法新社報導，盧比歐在印度首都新德里表示：「我們原本以為昨晚或今天可能會有一些消息，但不必過度解讀。」他是在談及可能達成的協議時作出上述發言。
他說：「在讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、恢復通航方面，我們目前有一個我認為相當穩健的方案。」
盧比歐還說，他相信伊朗將「就核問題展開一場非常真實、意義重大，且有時限的談判」。
盧比歐談及美國總統川普時說：「他並不急於達成協議，也不會做出糟糕的交易，總統不會簽署不好的協議。」
盧比歐離開新德里時還提到：「以色列始終有權保護自己…假如黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）向其發射飛彈或發動攻擊，以色列完全有權作出回應。」
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