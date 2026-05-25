又有三艘LNG船悄悄穿越荷莫茲 美伊開戰以來僅七艘突圍

彭博彙整的船舶追蹤數據顯示，近日有三艘液化天然氣（LNG）船穿越荷莫茲海峽，可見卡達和阿拉伯聯合大公國突破近乎全面封鎖的困境，成功向主要買家出貨。

Al Rayyan號周一通過荷莫茲海峽後，已在阿曼馬斯喀特以北海域現蹤，目的地是中國大陸。這艘船5月22日停止發送訊號，當時正在拉斯拉凡（Ras Laffan）出口廠附近待命。大陸是去年卡達LNG最大買家。

另一艘3月底在卡達載貨的Fuwairit號LNG船，也在周日至周一之間穿越海峽，Fuwairi號通過海峽一半時停止發送訊號，隨後在阿曼首都馬斯喀特以北重新現蹤，目前正駛往巴基斯坦。

美伊和平談判曠日持久，荷莫茲海峽實際上仍幾近全面封鎖，雙方對這條正常情況下負責全球約五分之一LNG供應的水道，維持著事實上的封鎖狀態。船隻持續面臨安全威脅，大多數通過這個咽喉要道的船隻都關閉應答器以避免被偵測。

彭博周日報導，一艘於阿布達比國家石油公司（ADNOC）達斯島（Das Island）出口廠裝貨的LNG船，已離開荷莫茲海峽，並於周末被發現正航向印度。

儘管如此，這些順利通過的船隻僅占戰前流量的一小部分。美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，迄今僅確認七批液化天然氣（LNG）船次成功通關，與衝突爆發前每日約有三艘LNG船相去甚遠。

Al Rayyan由川崎汽船所有，Fuwairit則由商船三井在內的合資企業擁有。