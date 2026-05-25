中東戰爭第86天／川普稱美方不急與伊朗達協議 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第86天，在各界預期美伊即將達成協議終止中東戰事之際，美國總統川普今天表示，他已告訴美國談判代表，美方不急著與伊朗達成協議。

川普昨天表示，美伊雙方有關結束衝突的協議「大致談妥」，內容包括開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但仍待「最後定案」。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天說，美方要跟伊朗達成的協議獲得中東地區部分國家支持，但涉及核問題的協議無法在72小時內達成。

川普稍早在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「談判正以井然有序且具建設性之方式進行，我已告知我的代表不要急於達成協議，時間站在我們這一邊。」

他發文也提到：「封鎖措施仍將全面實行及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署。」

盧比歐受訪時說，核談判是高度技術性的議題，不可能72小時內快速達成。

他還指出，伊朗必須立即重新開放荷莫茲海峽，「然後我們會在商定框架之下，就濃縮作業、高濃縮鈾以及他們承諾永遠不會擁有核武器等議題展開相當嚴肅的談判」。

以色列總理尼坦雅胡今天表示，他和川普一致同意，任何跟伊朗達成的最終協議必須徹底消除該國「核威脅」。

尼坦雅胡透過聲明說道：「川普總統和我一致認為，任何與伊朗達成的最終協議必須徹底消除核威脅。這代表要拆除伊朗的鈾濃縮設施，並從其領土移除濃縮核材料。」

他還指出：「我的政策跟川普總統一樣，維持不變：伊朗不會獲得核子武器。」

尼坦雅胡透露，兩人也討論了關於重新開放荷莫茲海峽的諒解備忘錄。

尼坦雅胡更聲稱，川普重申他支持以色列在所有戰線抵禦威脅的權利，「包括黎巴嫩」。

伊朗動向

伊朗國家媒體伊朗通訊社（IRNA）引述總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）社群發文表示，伊朗「已準備好向全世界保證」這個國家並未尋求發展核武。

裴澤斯基安補充說， 伊朗「不樂見地區局勢動盪」，而且「試圖使地區（局勢）不穩的是以色列政權」。他並指出，伊朗談判代表「絕不會在國家尊嚴與榮譽上讓步」。

伊朗高階官員表示，各方為結束伊朗戰爭所做努力可能因華府和德黑蘭近期協商進展而出現「轉捩點」，並將為中東帶來「繁榮穩定新時代」。

這名消息人士透露，有關能否達成1份合作備忘錄（MOU）來結束美國和伊朗間的衝突，相關努力「已有了許多進展，特別是在過去幾天」。

他並表示，伊朗方面希望「川普政府能把握這次機會，來促成一個持久且穩定的解決方案」。

油價股匯動態

國際油價今天寫下兩週新低，主因市場樂觀看待美國和伊朗和談進展，即便是雙方對重啟荷莫茲海峽等關鍵議題尚未達共識。

截至格林威治標準時間24日22時34分，布倫特原油期貨下跌4.71美元，跌幅4.55%，每桶報98.83美元；美國西德州中級原油則下跌4.57美元，或4.73%，至每桶92.03美元。

兩大原油期貨合約今天盤中一度觸及自5月7日以來最低價位。

其他國家及組織

全球原油庫存預估5月底將跌破100天需求，專家指出油價恐再次飆升，據國際能源總署統計，全球54個國家和地區已採取緊急節能措施。

高盛集團（Goldman Sachs）估計，加計民間商業庫存與各國戰備儲油，全球原油庫存4月底時仍有約101天需求量，但5月底將降至98天，即便荷莫茲海峽立刻恢復通行，至少也需數週才能回復正常，全球庫存6月底恐進一步下滑。

印度總理莫迪（Narendra Modi）5月10日呼籲全民節約用油，包括在未來這一年當中，優先實施居家辦公並避免出國旅遊。IEA統計顯示，54個國家和地區的政府已採取緊急節能措施，其中高度仰賴原油進口的亞洲國家尤為顯著。

不過，高度仰賴中東原油的日本，目前卻還未公開呼籲國民採取限制需求的節能手段。