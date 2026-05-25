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伊戰悲歌 殉職女性官兵變多了

世界日報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
國殤日前夕，華府舉行紀念陣亡將士儀式，緬懷忠烈。(歐新社)
國殤日前夕，華府舉行紀念陣亡將士儀式，緬懷忠烈。(歐新社)

伊朗戰爭對美軍造成極大戰損壓力，尤其是女性官兵殉職陣亡，讓家屬對於母親與妻子們為國捐軀的犧牲，感到無限傷痛與懷念。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，今年3月伊拉克上空發生美軍兩架KC-135加油機相撞事故，34歲中士艾希莉·普魯特(Ashley Pruitt)不幸身亡，身後留下丈夫葛瑞格·普魯特(Greg Pruitt)以及12歲兒子和3歲女兒，葛瑞格指出：「她喜歡身為軍隊一分子的責任與活力。」並強調：「每當有任務要執行，她會雀躍欲試，因為知道自己可以比多數人做得更好。」

美以兩國今年2月底對伊朗發動軍事行動以來，美軍累計13人陣亡，艾希莉是其中一人，值得注意的是，過去在伊拉克和阿富汗戰爭，女性傷亡人數約占美軍所有傷亡人數2%，不過五角大廈統計發現，伊朗戰事女性傷者占12%(47／405人)、死亡占23%(3／13人)，除了艾希莉之外，該起事件中還有39歲上士妮可·阿莫(Nicole Amor)以及31歲少校艾麗亞娜·薩維諾(Ariana Savino)也不幸殉職。

伊朗依靠攻擊無人機和遠程飛彈反擊，將中東所有美軍設施推上前線，加上軍方多年來開放女性全面參與戰鬥任務，填補更多步兵、裝甲與特種作戰單位，導致愈來愈多女兵傷亡，海軍退伍軍人、從軍女性行動組織(Service Women's Action Network)主席卡內爾(Elisa Cardnell)指出：「女性從軍後和所有穿軍裝的人一樣，我們知道自己深陷險境，尤其是那些正在服役的女性們。」

3月1日也就是戰爭爆發初期，伊朗無人機襲擊科威特美軍基地，擔任陸軍後勤人員的妮可·阿莫(Nicole Amor)與其他五名士官兵一同罹難，身後留下9歲女兒艾德琳(Adeline)和18歲兒子歐文(Owen)，丈夫喬伊·阿莫(Joey Amor)透露其妻生前和女兒玩遊戲，總不忘教導 「女孩力量」：「我太太有一種與孩子們溝通的方式，讓他們感覺自己被關注、讓他們感覺被傾聽、讓他們感覺自己強大。」

伊朗戰事導致美軍傷亡之際，五角大廈也開始考慮擴大對女性出任作戰任務的審核標準，對此，普魯特強調：「她(艾希莉)用自己的付出和成就說話。」阿默也口徑一致表示：「我太太對於身邊同袍有著滿滿的責任感和榮譽感。」

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