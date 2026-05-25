川普尋求與伊朗達協議 黨內人士憂對德黑蘭讓步過多

美國總統川普週末推動與伊朗達成協議，引發黨內人士反彈，多名共和黨議員警告，川普可能對德黑蘭做出過多讓步。

英國「金融時報」報導，在美國談判代表接近達成協議的消息傳出後，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與克魯茲（Ted Cruz）等外交政策鷹派人士公開發聲。

據悉協議將向伊朗作出讓步，同時延長現有停火期限、逐步重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並為廢除伊朗核計畫的談判鋪路。

由於外界憂心川普可能恢復對伊朗發動空襲，過去一週透過外交途徑解決衝突的努力明顯升溫。

知情人士指出，擬議中的協議將就伊朗高濃縮鈾庫存的處置方式展開討論，包括稀釋濃度或移交相關核材料。美方則將視最終協議談判進展，分階段同意放寬制裁，並解凍伊朗存放海外的資產。

然而，在協議細節尚未公開前，多名共和黨人士已對川普的策略提出質疑，其中包括一些川普最忠實的支持者。

葛蘭姆在社群媒體發文表示：「如果中東地區普遍認為，與伊朗達成的協議會讓這個政權得以存續，並隨時間壯大，那麼我們無異是往黎巴嫩與伊拉克的衝突火上加油。」

葛蘭姆還說，他不認為伊朗強大到「無人能阻止其威脅荷莫茲海峽，也不相信中東國家無力自保以抵禦伊朗軍事能力」。

克魯茲則表示，他對相關消息「深感憂慮」，並稱川普先前決定對伊朗發動攻擊，是其在第2任期「最具重大意義的決定」。

他補充說：「如果這一切最後換來的是，伊朗政權仍由高喊『美國去死』的伊斯蘭主義者掌控，使其獲得數十億美元資金、得以濃縮鈾並發展核武，還有效掌控荷莫茲海峽，將是災難性錯誤。」

聯邦參議院共和黨籍軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在社群平台X發文指出：「如果在相信伊朗會真誠談判的前提下推動60天停火，會是一場災難，『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）取得的一切成果都將化為烏有！」

在川普第一任期擔任國務卿的蓬佩奧（MikePompeo）則批評這項計畫「完全不符合『美國優先』（America First）政策」。

蓬佩奧在X發文表示：「很簡單：打開那條該死的海峽、切斷伊朗資金來源、摧毀足夠多的伊朗軍事能力，使其無法威脅我們在該地區的盟友。早該如此。行動吧。」

這些批評引發白宮強烈反彈。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）回應蓬佩奧貼文時，以粗俗言詞表示，這位前國務卿「應該閉上他那張愚蠢的嘴，把真正的工作留給專業人士去做」。

川普的顧問布魯瑟威茲（Alex Bruesewitz）則指控克魯茲「試圖與總統和其政府唱反調」。克魯茲反擊說，「那些主張對伊朗讓步的年輕政治投機客，對總統毫無幫助」。

這番交鋒凸顯川普在艱難選舉環境中尋求整合共和黨所面臨的政治挑戰。共和黨正試圖保住國會兩院控制權，並逆轉川普支持率跌至歷史低點的局勢；民調顯示，美國民眾對川普處理戰事與經濟的方式持續失去信心。

共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）近來成為黨內最尖銳的批評者之一，他今天也對該協議的利弊提出質疑，並在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，外傳的框架「說不通」。

提里斯說：「大約11週前，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與戰爭部告訴我們，他們已經摧毀了伊朗防禦體系，取得核材料只是時間問題。現在我們卻在討論是否可能接受讓核材料繼續留在伊朗？這到底哪裡說得通？」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則駁斥相關批評，堅稱川普對德黑蘭採取了前所未見的強硬立場。

盧比歐說：「我認爲在反對伊朗核野心方面，沒有人比川普總統更強硬。考量到總統已證明自己願意採取的行動，認為他最終會同意一項讓伊朗在核野心上變得更強勢的協議，這種說法荒謬至極。」