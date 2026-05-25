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美伊開戰3個月 川普贏了戰役、輸了戰爭？

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導

川普總統發動「史詩怒火行動」三個月後，或許贏得了每一場戰役，但是否正輸掉這場戰爭？路透指出，伊朗仍控制住荷莫茲海峽、拒絕在核問題上讓步，其神權政府基本上也照常運作，人們愈來愈懷疑川普能否將美軍的戰術勝利轉化為地緣政治凱旋。

據報導，川普現在面臨的風險是美國及海灣阿拉伯盟友在戰爭爆發後處境更加糟糕，分析家指出這可能會讓川普更傾向於拒絕任何妥協方案。川普提出的主要戰爭目標為伊朗無核化，至今仍未實現，德黑蘭也沒有表現出放棄核計畫的意願，甚至有分析人士認為這場戰爭可能會讓伊朗像北韓一樣加強發展核武以保護自己。川普另個目標則是迫使伊朗停止支持武裝代理組織，亦未實現。

在停火協議生效逾六周後，一些分析人士認為川普面臨嚴峻的選擇：接受一項可能有缺陷的協議，或冒險升級軍事行動；如果外交斡旋(透過巴基斯坦調解)失敗，川普可能發動一輪猛烈但有限的打擊，包裝成最終勝利，然後轉移話題。川普可能會試圖將焦點轉移到古巴問題上，改為爭取一場也許更容易取得的勝利。

前美國近東事務副國家情報官、現任職於華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)的帕尼科夫(Jonathan Panikoff)認為伊朗雖遭受毀滅性打擊，但德黑蘭認為只要能倖存美國的攻勢、了解他們可以控制海峽到什麼程度，就已經是成功了，「他們發現的是可以運用這種影響力，且不會產生什麼後果」。他補充，伊朗似乎有信心能夠承受比川普更多的經濟痛苦，並撐得比他更久。

即使情勢不明朗仍有人支持，曾任川普第一任期白宮國安會幕僚長、現「美國全球戰略」(American Global Strategies)執行長葛瑞(Alexander Gray)駁斥伊朗行動陷入困境的說法，他認為打擊伊朗軍事能力本身就是戰略勝利，這場戰爭使海灣國家更加靠近美國、遠離中國，至於伊朗核計畫怎麼走還有轉圜空間。然而無論最終勝利是何種模樣，川普競選連任時承諾不會海外軍事干預、承諾迅速結束戰爭卻愈拖愈久，都損害了美國的外交政策紀錄及海外信譽。

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