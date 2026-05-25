美伊和平近了？荷莫茲拚30天內解封 船公司觀望

美國和伊朗24日傳出原則上已達成協議，將重新開放荷莫茲海峽，預計油價可隨之降低；但川普總統表示簽署協議可能需要時間，雙方都必須確保協議內容妥善。航運公司則說需要看到情況持續穩定才有足夠的信心正常航行，海峽恢復暢通恐還得等上一陣子。

伊朗通訊社24日證實，與美國已接近敲定協議，並表示在潛在協議生效後，荷莫茲海峽的船舶通行量將在30天內，重返戰前水準。

報導指出，這項協議將在30天內完全解除荷莫茲海峽的海軍封鎖。

華爾街日報報導，這項協議將延長目前的停火期限，同時雙方將重新開放海峽，並開始談判伊朗的核計畫去留。這場衝突已導致超過10億桶原油供應中斷，由於船東和保險公司確認荷莫茲海峽實際安全，包括水雷已清除、襲擊停止、任何新的海峽管理機制都已明確，才會認為情況恢復正常，因此航運、保險、貨運成本恢復的速度可能比原油價格更為緩慢。 伊朗媒體報導，在美伊協議生效後，荷莫茲海峽的通行量可在30天內恢復到戰前水準。（路透）

阿布達比國家石油公司(ADNOC)執行長近日表示即使衝突立即結束，荷莫茲海峽的輸油量也至少需要四個月才能恢復到戰前水準的八成，全面恢復最快也要明年第一季或第二季。修復費用亦十分可觀，睿諮得能源(Rystad Energy)估計該地區的能源資產修復和重建費用將高達580億元。

凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品經濟學家侯賽因(Hamad Hussain)表示，鑑於設施受損、石油生產停滯、荷莫茲海峽航運的諸多障礙，能源供應很難迅速恢復到戰前狀態，可能要到2027年油價才會開始走低。

由於庫存減少和生產設施受損，燃油價格的下降速度可能比原油價格更慢。自戰爭爆發以來，全球石油儲備以創紀錄的速度下降，國際能源總署(IEA)的數據顯示3月和4月全球石油儲備驟降2.5億桶。達成協議可以暫止石油流失，但世界各國隨後也必須補充耗盡的石油儲備。

國際基準布蘭特原油近月合約22日收在每桶103.54元。美國能源資料署(EIA)近期預測，假設荷莫茲海峽的航運量在6月回升，布蘭特價格今年底均價會降到每桶89元、2027年降到每桶79元，仍不會回到今年初約每桶60元的價位。美國原油期貨交易於美東時間24日晚間恢復，與美國原油掛鉤的期貨價格已下跌約4.8%，與布蘭特原油掛鉤的期貨價格也下跌了4.3%。