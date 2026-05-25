快訊

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停鎖住4,245元

今天發票開獎！本周「血型+生肖」財運TOP5 B型動物帶來實質回饋

他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議。法新社
美國總統川普表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議。法新社

伊朗革命衛隊在周日（24日）表示，過去24小時內，包括油輪與貨櫃輪在內的33艘商船在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽，使得從上周三以來通過海峽船舶總數達150艘。

目前美伊對荷莫茲情勢的未來發展說法有所出入。儘管美國總統川普23日表示，美伊已「大致談妥」一份和平協議備忘錄，內容將重新開放荷莫茲海峽，但稍後傳出，伊朗仍主張，即便要讓荷莫茲的船舶通行量恢復到戰前水準，但戰後海峽仍將是在伊朗的控制下。不久後，川普又推文，表示美國持續在荷莫茲封鎖伊朗船隻，直到協議達成並簽署。

伊朗革命衛隊24日在伊朗媒體報導的一份聲明中表示：「在過去24小時內，33艘船隻，包括油輪、貨櫃船以及其他商業船舶，在取得授權後，並在革命衛隊海軍的協調與保護下，通過了荷莫茲海峽。」

隨著這33艘船完成通行，過去五天內已有總計150艘船舶在伊朗授權下，成功穿越這條具有戰略意義的水道，然而這樣的數量仍遠低於戰前典型單日約140艘的水準。此前，自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，伊朗持續封鎖該海峽，美方則從4月中旬起對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

伊朗武裝部隊周日表示，在一個「新的區域與全球秩序」之下，波斯灣與荷莫茲海峽的安全將由伊朗負責，而且「不需要外國勢力存在」。

目前美伊正逐步接近達成和平協議。根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社，這份諒解備忘錄將推動恢復戰前水準的荷莫茲海峽船舶通行量，但將置於伊朗的控制之下。

川普周日表示，他已告知自己的代表，不要急於與伊朗達成任何協議；此前一天，他的政府曾釋出可能即將取得突破的訊號，令外界對這場已持續三個月的戰爭產生期待，但如今又試圖淡化這種希望。

川普在社群平台Truth Social上寫道，美國對伊朗船隻在荷莫茲海峽的封鎖將「持續完全有效，直到協議達成、獲得認證並正式簽署為止」。他補充說：「雙方都必須慢慢來，把事情做好。」

伊朗政府尚未立即回應。不過，塔斯尼姆通訊社表示，美國仍在阻礙部分潛在協議內容，包括伊朗要求解凍遭凍結資金的訴求。

雙方目前仍在多項棘手議題上存在分歧，包括伊朗的核計畫、以色列在黎巴嫩對伊朗支持的真主黨民兵的戰爭，以及伊朗要求解除制裁與釋放數百億美元遭外國銀行凍結的石油收入。另一個可能的障礙是，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼的一名軍事顧問表示，伊朗依法有權管理荷莫茲海峽，但不清楚這是否意味著伊朗將繼續決定哪些船隻可以通行。

船舶停在荷莫茲海峽上。法新社
船舶停在荷莫茲海峽上。法新社

伊朗 荷莫茲海峽 荷莫茲 以色列 美國

延伸閱讀

美伊核問題再度喬不攏 川普：不急著達成協議 維持封鎖伊朗港口

荷莫茲海峽要打開了！美媒獨家曝光美伊協議草案 停火60天換解除封鎖

荷莫茲將開放？伊朗：海峽管理不會恢復到戰前狀態

川普宣布美伊和平協議已大致談妥 荷莫茲海峽將重啟

相關新聞

美伊協議接近定案 川普：荷莫茲將開放

美國總統川普廿三日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽（下稱海峽）將重新開放。在印度訪問的美國國務卿魯比歐廿四日也說，也許在接下來幾小時內，全球將聽到一些好消息。對此，歐盟執委會主席范德賴恩及英國首相施凱爾均表達歡迎。

和平有望…美伊擬簽備忘錄 停火60天

美國總統川普廿三日說，與伊朗的和平協議已大致談妥。美國新聞網站Axios同日引述一位美國官員報導，該協議草案包括停火進一步延長六十天，這段期間荷莫茲海峽（下稱海峽）將重新開放、伊朗將可自由出口石油，美伊將對伊朗核計畫展開談判。

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

伊朗革命衛隊在周日（24日）表示，過去24小時內，包括油輪與貨櫃輪在內的33艘商船在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽，使得從上周三以來通過海峽船舶總數達150艘。

荷莫茲將開放？伊朗：海峽管理不會恢復到戰前狀態

美國總統川普23日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽將重新開放。不過大陸央視報導，當地時間5月24日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊表示，荷莫茲海峽的管理不會恢復到戰前狀態。

關鍵調人巴基斯坦總理 將會習共談美伊？

正在中國大陸進行訪問的巴基斯坦總理夏巴茲，於浙江完成參訪阿里巴巴等行程後，昨晚抵達北京。他將與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會晤。由於時值巴基斯坦斡旋美伊談判的關鍵時刻，屆時他將如何與大陸領導人商議此事也備受關注。

川普宣布美伊和平協議已大致談妥 荷莫茲海峽將重啟

美國總統川普23日宣布，美國與伊朗的和平協議已「大致談妥」，將重啟荷莫茲海峽，「不久後」（shortly）就會宣布；國務卿魯比歐24日也說，荷莫茲海峽情勢未來幾小時「會有好消息」，促使市場更加預期，本周屆滿三個月的伊朗戰爭，即將出現突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。