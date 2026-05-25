荷莫茲將開放？伊朗：海峽管理不會恢復到戰前狀態

美國總統川普23日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽將重新開放。不過大陸央視報導，當地時間5月24日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊表示，荷莫茲海峽的管理不會恢復到戰前狀態。

雷扎伊指出，荷莫茲海峽目前由伊朗控制，在戰爭狀態結束後，伊朗可以為船舶通行提供便利。他還說，伊朗並未就其濃縮鈾庫存問題與美國進行談判，伊朗絕不會從現有立場上後退，美國除了接受伊朗的條件別無他法。

關於美伊談判最新進展，美方說法一再調整。美國國務卿魯比歐在訪問印度期間接受紐約時報採訪時表示，核談判是高度技術性的議題，不可能72小時內快速達成。

魯比歐稱，伊朗必須立即重新開放荷莫茲海峽，「然後我們會在商定框架之下，就濃縮作業、高濃縮鈾以及他們承諾永遠不會擁有核武器等議題展開相當嚴肅的談判」。