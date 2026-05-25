伊朗核協議未果 盧比歐：不可能72小時內達成

各界正預期華府與德黑蘭當局將達成協議終止中東戰事，美國國務卿盧比歐今天說，美方要跟伊朗達成的協議獲得中東地區部分國家支持，但涉及核問題的協議無法在72小時內達成。

美國總統川普（Donald Trump）稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他指示美方談判代表不要急於跟伊朗達成協議，「時間站在我們這一邊」。

盧比歐（Marco Rubio）在訪問印度首都新德里期間接受紐約時報（The New York Times）採訪說道，核談判是高度技術性的議題，不可能72小時內快速達成。

他還指出，伊朗必須立即重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「然後我們會在商定框架之下，就濃縮作業、高濃縮鈾以及他們承諾永遠不會擁有核武器等議題展開相當嚴肅的談判」。

紐約時報寫道，盧比歐前述言論代表川普政府準備接受一項臨時協議，並不會立即剝奪伊朗製造核武的能力。

盧比歐也談到川普，「他總是傾向於透過外交、透過協議來解決這個問題，所以我們會竭盡全力去達成」。

他更提及：「目前這個地區已經有7或8個國家支持這項方案，我們準備推進該方案。」