聽新聞
0:00 / 0:00
內唐亞胡稱川普同意 和談協議須消除伊朗核威脅
各界預期華府與德黑蘭當局將達成協議終止中東戰事之際，以色列總理內唐亞胡今天表示，他和美國總統川普一致同意，任何跟伊朗達成的最終協議必須徹底消除該國「核威脅」。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）前述說法指涉的是他和川普（Donald Trump）昨天晚間通話。
內唐亞胡透過聲明說道：「川普總統和我一致認為，任何與伊朗達成的最終協議必須徹底消除核威脅。這代表要拆除伊朗的鈾濃縮設施，並從其領土移除濃縮核材料。」
他還指出：「我的政策跟川普總統一樣，維持不變：伊朗不會獲得核子武器。」
內唐亞胡透露，兩人也討論了關於重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的諒解備忘錄。
內唐亞胡更聲稱，川普重申他支持以色列在所有戰線抵禦威脅的權利，「包括黎巴嫩」。
川普稍早已經在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「談判正以井然有序且具建設性之方式進行，我已告知我的代表不要急於達成協議，時間站在我們這一邊。」
他發文也提到：「封鎖措施仍將全面實行及維持效力，直到協議達成、經確認並簽署。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。